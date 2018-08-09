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Курсы валют в Москве

Рубль обновил двухлетний антирекорд

© Sputnik / Алексей Филиппов
Экономика
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Курс российской валюты падает на фоне сообщений о новых санкциях США.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Российский рубль в четверг продолжает падение, сообщает РИА Новости.

По данным на 10:04 курс доллара расчетами "завтра" рос на 80 копеек – до 66,35 рубля, курс евро – на 83 копейки, до 76,9 рубля. Ранее доллар дорожал до 66,6 рубля, евро – до 77,2 рубля.

Мужчина у пункта обмена валюты
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Евро рухнул, доллар сполз – курс валют в Узбекистане

Около 11:00 рубль компенсировал часть утренних потерь, но продолжил терять – от 60 до 70 копеек к доллару и евро.

Как уточняют специалисты, в последний раз столь сильное падение наблюдалась в 2016 году.

По самому оптимистичному прогнозу аналитиков доллар может вырасти до 70 рублей, но затем ситуация на рынке успокоится. Пессимистичный прогноз предполагает закрепление доллара на отметке в 72 рубля.

Ранее Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Москвы – о запрете на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, а также запрете на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращении американского экспорта. Первый пакет может вступить в силу через 15 дней, второй – через 90.

Теги:
доллары, валюта, рубль



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  • Задержанный в тюремной камере. Архивное фото
    Мэрская доля

    У правоохранителей "возникали вопросы" к последним пяти мэрам Бишкека. Sputnik Кыргызстан вспомнил уголовные дела, фигурантами которых стали руководители столицы.

  • Дорожный знак возле дороги, архивное фото
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