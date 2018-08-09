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Благотворительный турнир по гольфу ко Дню защиты детей

В Ташкенте появится новый гольф-клуб и современные гостевые дома

© Moscow Country Club
Экономика
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Инвесторы из Кореи предложили построить в Ташкенте гольф-клубы и гостевые дома .

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В Государственном комитете Узбекистана по развитию туризма состоялась встреча первого заместителя председателя Госкомтуризма Улугбека  Касимходжаева с президентом корейской компании Land Master Бо Санг Роном, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма, а также перспективы строительства современных гостевых домов и развития сети гольф-клубов в столице республики. Бо Санг Рон рассказал о планируемом строительстве современных гостевых домов и гольф-клуба в Ташкенте. Он сообщил, что проект гольф-клуба находится в стадии разработки.

Флаг республики Южная Корея
© J. Patrick Fischer
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Касимходжаев сообщил, что будет оказывать необходимое содействие в реализации указанных проектов в рамках своих полномочий.

По итогам встречи стороны договорились о развитии двусторонних взаимовыгодных отношений в области туризма и предпринимательства.

Ранее заместитель хокима Ташкента по вопросам инвестиций, инноваций, развития промышленности, туризма Алишер Тиляев на узбекско-корейском бизнес-форуме рассказал о перспективных направлениях взаимодействия с южнокорейскими компаниями. Он сообщил, что столичная администрация заинтересована в сотрудничестве с южнокорейскими партнерами в строительстве доступного жилья, частных детсадов, многоуровневых парковок, а также новых гостиниц и городских парков. Также Ташкент приглашает бизнесменов поучаствовать в модернизации системы муниципальных услуг и управления общественным транспортом.

 

Теги:
иностранные инвесторы, Южная Корея, Узбекистан



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