18:36 10 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Благотворительный турнир по гольфу ко Дню защиты детей

В Ташкенте появятся новый гольф-клуб и современные гостевые дома

© Moscow Country Club
Экономика
Получить короткую ссылку
104511

Инвесторы из Кореи предложили построить в Ташкенте гольф-клубы и гостевые дома.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В Государственном комитете Узбекистана по развитию туризма состоялась встреча первого заместителя председателя Госкомтуризма Улугбека Касимходжаева с президентом корейской компании Land Master Бо Санг Роном, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма, а также перспективы строительства современных гостевых домов и развития сети гольф-клубов в столице республики. Бо Санг Рон рассказал о планируемом строительстве современных гостевых домов и гольф-клуба в Ташкенте. Он рассказал, что проект гольф-клуба находится в стадии разработки.

Флаг республики Южная Корея
© J. Patrick Fischer
Узбекистан договорился с Кореей об ускорении строительства технопарка
Касимходжаев сообщил, что будет оказывать необходимое содействие в реализации указанных проектов в рамках своих полномочий.

По итогам встречи стороны договорились о развитии двусторонних взаимовыгодных отношений в области туризма и предпринимательства.

Ранее заместитель хокима Ташкента по вопросам инвестиций, инноваций, развития промышленности, туризма Алишер Тиляев на узбекско-корейском бизнес-форуме рассказал о перспективных направлениях взаимодействия с южнокорейскими компаниями. Он сообщил, что столичная администрация заинтересована в сотрудничестве с южнокорейскими партнерами в строительстве доступного жилья, частных детсадов, многоуровневых парковок, а также новых гостиниц и городских парков. Также Ташкент приглашает бизнесменов поучаствовать в модернизации системы муниципальных услуг и управления общественным транспортом.

Теги:
иностранные инвесторы, Южная Корея, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Королева Елизавета II
    Отказала по-королевски

    Королева Британии тонко отказала казахстанской школьнице в личной встрече, но девочка намерена продолжить учебу в Англии.

  • На улице Исанова в Бишкеке милиция выставила оцепление рядом с многоэтажным домом
    ЧП в Бишкеке

    На улице Исанова в столице Кыргызстана милиция выставила оцепление возле многоэтажного дома. Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв.

  • Деньги, архивное фото
    Сочтемся!

    Таджикистан считает целесообразным и более выгодным осуществлять взаиморасчеты с Россией в рублях.

  • Прохожие в саду
    "Драконовские" меры

    Как ограничительные меры США против основного торгового партнера Армении – России - повлияют на экономику республики?

  • Социальная сеть Фейсбук
    Facebook против СС

    Facebook закрыла группу в соцсети, посвященную латышскому легиону СС, которая насчитывала более трех тысяч участников.

  • Флаг Литвы
    Без чужих советов

    Правительство Литвы намерено запретить участие консультантов из третьих стран при проведении политических кампаний.

  • Королева Елизавета II
    Отказала по-королевски

    Королева Британии тонко отказала казахстанской школьнице в личной встрече, но девочка намерена продолжить учебу в Англии.

  • На улице Исанова в Бишкеке милиция выставила оцепление рядом с многоэтажным домом
    ЧП в Бишкеке

    На улице Исанова в столице Кыргызстана милиция выставила оцепление возле многоэтажного дома. Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв.

  • Деньги, архивное фото
    Сочтемся!

    Таджикистан считает целесообразным и более выгодным осуществлять взаиморасчеты с Россией в рублях.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Аркадаг в Ашхабаде
По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана
Конкурс Мисс бум-бум-2018 в Бразилии
В Бразилии выбирают обладательницу самых привлекательных ягодиц
Финансовые итоги полугодия в Узбекистане
Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054