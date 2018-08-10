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Мигранты на стройке

Строители хотят заменить железную арматуру на базальтовую

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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На строительной конференции в Ташкенте презентовали инновационный материал - базальт. Специалисты считают, что в ближайшем будущем базальт станет основным материалом в производстве арматуры.

ТАШКЕНТ - 10 авг, Sputnik. В Ташкенте прошла пресс-конференция "Базальтовая арматура. Инновационные материалы. Экономия при строительстве", пишет UzDaily.

Представители строительной индустрии обсудили вопросы применения альтернативных стройматериалов, использование композитной арматуры в строительстве типовых домов в сельской местности, а также перспективы развития завода Basalt.

Предприятие с 2017 года производит базальтовое волокно, использующееся при изготовлении арматуры и композитной сетки – незаменимых инновационных материалов в современном строительстве.

Базальтовая арматура активно используется в строительстве и обладает уникальными свойствами - она в четыре раза легче и в три раза прочней, чем стальная. Базальтовая арматура не впитывает влагу, не поддается коррозии, не проводит электрический ток и имеет низкую теплопроводность.

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Пресс-служба "Узбекнефтегаз"
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Общая сумма инвестиций в завод Basalt составила на данный момент около 54 миллионов долларов. В качестве источников сырья для производства базальтового волокна используется месторождение Асмансай в Фаришском районе Джизакской области.

Базальт добывают также в Навоийской области и Ферганской долине.

Отметим, за январь - июнь 2018 года строительная отрасль обеспечила наивысшие темпы прироста ВВП Узбекистана среди всех видов экономической деятельности - на 9,7%. Темпы роста инвестиций в основной капитал составили 129,4%. В структуре этих инвестиций 60,9% составляют строительно-монтажные работы. Большая часть инвестиционных средств – 10 656,6 миллиарда сумов – была направлена на новое строительство.

Теги:
Инновации, Узбекистан, Строительство



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