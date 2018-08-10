23:25 10 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Офисное здание компании Узбектелеком

Тарифы "Узбектелекома" снизились на треть

Пресс-служба "Узбектелеком"
Экономика
Получить короткую ссылку
38710

Крупнейший республиканский оператор телекоммуникаций второй раз в течение месяца снизил цены на свои услуги.

ТАШКЕНТ,10 авг - Sputnik. Генеральный директор "Узбектелеком" Шухрат Кадиров подписал решение о снижении тарифов UZTELECOM на интернет-канал для операторов мобильной и фиксированной связи, а также провайдеров Узбекистана с 176 682 сумов до 169 065 сумов за 1 Мбит/с с неограниченным объемом трафика, сообщает пресс-служба компании.

Телекоммуникационная компания уже второй раз в течение месяца снижает тарифы для операторов и провайдеров, подключенных к Международному центру пакетной коммутации. Предыдущее понижение цен было 19 июля. Тогда стоимость тарифов снизилась с 244 958 сумов до 176 682 сумов за 1 Мбит/с.

Таким образом, общее снижение цен составило 31%.

Информационные технологии
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Узбекистан поднял свои позиции по скорости интернета
Отметим, что каждый оператор сотовой связи и провайдер самостоятельно устанавливают цены на предоставляемые им услуги для конечного потребителя.

В 2018 году акционерная компания "Узбектелеком" проводит переговоры с международными операторами по оптимизации цен на аренду международных каналов и пересматривает тарифы на интернет в сторону снижения.

Напомним, на домене UZ заработал сервис "Яндекс.Новости", теперь там можно узнать о последних событиях в республике. Ранее сайт news.yandex.uz автоматически переводил пользователя на news.yandex.ru, в разделе новостей об Узбекистане появлялись статьи иностранных СМИ. Это связано с необходимостью иметь свидетельство о регистрации СМИ, которое выдавалось Роскомнадзором. С 10 августа документ не требуется.

 

Теги:
телекоммуникации, Узбекистан, Узбектелеком



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • График роста
    Большие надежды

    Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.

  • Встреча глав МИД Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова (7 июня 2018). Москвa
    "Все в порядке"

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина не далеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • График роста
    Большие надежды

    Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Аркадаг в Ашхабаде
По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана
Конкурс Мисс бум-бум-2018 в Бразилии
В Бразилии выбирают обладательницу самых привлекательных ягодиц
Финансовые итоги полугодия в Узбекистане
Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054