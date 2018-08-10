Тарифы "Узбектелекома" снизились на треть

Крупнейший республиканский оператор телекоммуникаций второй раз в течение месяца снизил цены на свои услуги.

ТАШКЕНТ,10 авг - Sputnik. Генеральный директор "Узбектелеком" Шухрат Кадиров подписал решение о снижении тарифов UZTELECOM на интернет-канал для операторов мобильной и фиксированной связи, а также провайдеров Узбекистана с 176 682 сумов до 169 065 сумов за 1 Мбит/с с неограниченным объемом трафика, сообщает пресс-служба компании.

Телекоммуникационная компания уже второй раз в течение месяца снижает тарифы для операторов и провайдеров, подключенных к Международному центру пакетной коммутации. Предыдущее понижение цен было 19 июля. Тогда стоимость тарифов снизилась с 244 958 сумов до 176 682 сумов за 1 Мбит/с.

Таким образом, общее снижение цен составило 31%.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Узбекистан поднял свои позиции по скорости интернета

Отметим, что каждый оператор сотовой связи и провайдер самостоятельно устанавливают цены на предоставляемые им услуги для конечного потребителя.

В 2018 году акционерная компания "Узбектелеком" проводит переговоры с международными операторами по оптимизации цен на аренду международных каналов и пересматривает тарифы на интернет в сторону снижения.

Напомним, на домене UZ заработал сервис "Яндекс.Новости", теперь там можно узнать о последних событиях в республике. Ранее сайт news.yandex.uz автоматически переводил пользователя на news.yandex.ru, в разделе новостей об Узбекистане появлялись статьи иностранных СМИ. Это связано с необходимостью иметь свидетельство о регистрации СМИ, которое выдавалось Роскомнадзором. С 10 августа документ не требуется.