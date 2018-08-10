"КамАЗ" экспортирует в Узбекистан 1,1 тысячи военных грузовиков

Об этом хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов сообщил на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. "КамАЗ" поставит в Узбекистан 1,1 тысячи грузовиков для военных целей, сообщает портал "Реальное время".

Об этом хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов сообщил во время официальной встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

© Sputnik / Виктор Толочко В Ташкенте появится сервисный центр "БелАЗа"

По словам Ибрагимова, сборка машин уже началась в Самарканде, где нашли свободную площадку, специалисты успели собрать первые 100 машин, теперь заказ расширен до 1,1 тысячи.

При этом выпуск MAN приостановлен.

В конце мая Узбекистан принял решение об отказе от монополии General Motors и переходе к мультибрендовому подходу, развитию конкуренции на внутреннем рынке легковых автомобилей. В данный момент республика ведет переговоры с рядом европейских, южнокорейских и китайских автопроизводителей. Среди партнеров – Hyundai, Peugeut, Volkswagen.