Технопарк на месте пустыря появится в Шайхантахурском районе Ташкента

ТАШКЕНТ, 10 авг -Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по социально-экономическому развитию Шайхантахурского района, в числе которых создание технопарка на пустующем земельном участке в махалле Оклон, передает пресс-служба главы республики.

Также планируется строительство предприятий по выпуску текстильной продукции, готовой одежды и спортивных товаров. Реализация проектов позволит обеспечить занятость женщин и молодежи района. Финансирование будет обеспечено коммерческими банками.

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Администрация района рассказала о планах по привлечению инвестиций в легкую промышленность, строительству современного жилья, медико-диагностического центра и дошкольных образовательных учреждений, фабрики по переработке и фасовке меда.

Президент поручил ускорить реализацию проектов.

Напомним, Шавкат Мирзиёев в 2017 году подписал указ об образовании Министерства инновационного развития республики, которое будет осуществлять единую государственную политику в сфере научно-технического развития Узбекистана. Также был создан Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей.