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Президент Узбекистана провел совещание по благоустройству

Мирзиёев: у Ташкента остается полтора триллиона сумов на благоустройство

Пресс-служба Шавката Мирзиёева
Экономика
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Президент Республики Узбекистан 10 августа провел совещание по вопросам развития экономики Шайхантахурского района.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в распоряжении Ташкента в 2018 году остается полтора триллиона сумов на решение проблем и благоустройство, сообщает пресс-служба.

Об этом он заявил 10 августа в ходе совещания, посвященного развитию Шайхантахурского района и решению проблем жилищно-коммунальной сферы.

"Никогда прежде Ташкент не получал столько денег. Зачем мы оставляем полтора триллиона сумов городу? Чтобы решить накопившиеся проблемы, улучшить условия жизни людей, построить жилье, детские сады, создать рабочие места. Раз так, то и руководители на местах должны работать с большей самоотдачей, быть преданными делу. Никто не придет извне и не сделает эту работу за нас", - заявил глава государства.

Налоговые поступления сверх прогноза остаются в распоряжении местных бюджетов. В 2018 году администрация Ташкента получила на 2 триллиона сумов больше, чем закладывалось.

Теги:
Бюджет, Президент, Ташкент



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