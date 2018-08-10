Сингапурская Indorama инвестирует 335 миллионов долларов в узбекский хлопок

Проект предусматривает производство к 2024 году 260 тысяч тонн хлопка-сырца, 90 тысяч тонн хлопка-волокна и 25 тысяч тонн компактной пряжи.

ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Сингапурская Indorama в 2019-2023 годах инвестирует 340 миллионов долларов в создание хлопково-текстильного кластера.

Согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана, из общего объема инвестиций на выращивание хлопка-сырца и культур севооборота планируется направить 225 миллионов долларов, в переработку хлопка и производства пряжи - 115 миллионов долларов.

На первом этапе инвесторы получат до 50 тысяч гектаров земель для выращивания хлопчатника в двух областях страны. Проект предусматривает производство к 2024 году 260 тысяч тонн хлопка-сырца, 90 тысяч тонн хлопка-волокна и 25 тысяч тонн компактной пряжи.

SS MIRZA / AFP Десять хлопково-текстильных кластеров создадут в Узбекистане к 2021 году

Напомним, в марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе поездки в Джизакскую область заявил о планах сократить экспорт хлопка и увеличить его переработку на внутреннем рынке. Ранее руководство АО "Узбеклегпром" (ныне "Узтекстильпром") планировало к 2021 году создать десять хлопково-текстильных кластеров.

Общая площадь посевов хлопчатника создаваемых кластеров должна составить более 200 тысячи гектаров. На этих площадях можно будет вырастить порядка 600 тысяч тонн хлопка-сырца и путем переработки получить около 200 тысяч тонн хлопка-волокна.

Ежегодно в Узбекистане на площади 1,2 миллиона гектаров выращивается около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и производится 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Около половины выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт.