23:24 10 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Уборка хлопчатника

Сингапурская Indorama инвестирует 335 миллионов долларов в узбекский хлопок

© Sputnik / Станислав Корытников
Экономика
Получить короткую ссылку
10320

Проект предусматривает производство к 2024 году 260 тысяч тонн хлопка-сырца, 90 тысяч тонн хлопка-волокна и 25 тысяч тонн компактной пряжи.

ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Сингапурская Indorama в 2019-2023 годах инвестирует 340 миллионов долларов в создание хлопково-текстильного кластера.

Согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана, из общего объема инвестиций на выращивание хлопка-сырца и культур севооборота планируется направить 225 миллионов долларов, в переработку хлопка и производства пряжи - 115 миллионов долларов.

На первом этапе инвесторы получат до 50 тысяч гектаров земель для выращивания хлопчатника в двух областях страны. Проект предусматривает производство к 2024 году 260 тысяч тонн хлопка-сырца, 90 тысяч тонн хлопка-волокна и 25 тысяч тонн компактной пряжи.

Уборка хлопка
SS MIRZA / AFP
Десять хлопково-текстильных кластеров создадут в Узбекистане к 2021 году
Напомним, в марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе поездки в Джизакскую область заявил о планах сократить экспорт хлопка и увеличить его переработку на внутреннем рынке. Ранее руководство АО "Узбеклегпром" (ныне "Узтекстильпром") планировало к 2021 году создать десять хлопково-текстильных кластеров.

Общая площадь посевов хлопчатника создаваемых кластеров должна составить более 200 тысячи гектаров. На этих площадях можно будет вырастить порядка 600 тысяч тонн хлопка-сырца и путем переработки получить около 200 тысяч тонн хлопка-волокна.

Ежегодно в Узбекистане на площади 1,2 миллиона гектаров выращивается около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и производится 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Около половины выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт.

 

Теги:
хлопок, Узбекистан, Сингапур



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • График роста
    Большие надежды

    Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.

  • Встреча глав МИД Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова (7 июня 2018). Москвa
    "Все в порядке"

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина не далеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • График роста
    Большие надежды

    Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Аркадаг в Ашхабаде
По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана
Конкурс Мисс бум-бум-2018 в Бразилии
В Бразилии выбирают обладательницу самых привлекательных ягодиц
Финансовые итоги полугодия в Узбекистане
Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054