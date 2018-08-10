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солнечная электростанция

ВБ привлечет инвестора для строительства гелиостанции в Узбекистане

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Фотоэлектростанцию мощностью до 100 МВт планируется построить в Навоийской области.

ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Международная финансовая корпорация (IFC, входит в структуру Всемирного банка) к сентябрю 2019 года привлечет иностранного инвестора для строительства солнечной фотоэлектростанции мощностью до 100 МВт в Узбекистане, соответствующее постановление правительства обнародовано в пятницу.

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В мае правительство Узбекистана подписало соглашение о консультационных услугах с IFC по привлечению частных инвесторов для финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации солнечных электростанций в Узбекистане стоимостью до 1 миллиарда долларов.

"В рамках соглашения планируется реализация пилотного проекта по привлечению частных инвестиций для строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью до 100 МВт", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте национальной базы законодательства страны.

Станцию планируется построить в Навоийской области в центральной части страны.

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© Foto : Из личного архива Николая Дриги
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В соответствии с "дорожной картой" реализации проекта, IFC к марту 2019 года подготовит международный тендер на строительство станции, указывается в постановлении. Итоги тендера планируется подвести в августе будущего года.

В третьем квартале правительство планирует продолжить переговоры с IFC о привлечении средств для строительства гелиостанций общей мощностью 900 МВт, также говорится в документе. В мае также стало известно, что компания SkyPower Global, базирующаяся в Канаде, инвестирует 1,3 миллиарда долларов в проекты строительства гелиостанций в шести регионах Узбекистана мощностью до 1 тысячи МВт.

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Теги:
иностранные инвесторы, Солнечная энергия, Узбекистан, Всемирный банк



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