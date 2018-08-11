Глава Управления таможенного комитета - о ценах на импортные авто

На сессии Международного пресс-клуба начальник главного управления таможенного комитета ответил на вопрос касательно импорта иномарок в Республику Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Очередная сессия Международного пресс-клуба на тему "Таможня: важные задачи в новый период реформ" прошла в Ташкенте 8 августа. В мероприятии приняли участие руководство гостаможенного комитета, предприниматели и журналисты.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, модератор МПК задал вопрос одному из руководителей таможенной службы касательно импорта зарубежный автомобилей в Узбекистан.

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"Действительно, согласно постановлению президента с 1 января 2019 года автомобили, стоимость которых свыше 40 тысяч долларов, при ввозе в Республику Узбекистан подлежат уплате НДС в размере 20 процентов, а также акцизному налогу в 20 процентов. При этом ставка ввозной пошлины составляет 0 процентов", - ответил начальник главного управления ГТК Ахтамхон Иняминов.

При этом он отметил, что в других случаях, когда стоимость автомобилей меньше 40 тысяч долларов, подлежат уплате таможенных платежей по установленным ставкам.

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Иняминов указал, что разница с предыдущими правилами состоит в том, что автомобили дороже 40 тысяч долларов не были предусмотрены в норме, а ставка акцизного налога была высокой. Кроме того, импортные таможенные пошлины были по установленным ставкам.

В настоящее время импортная таможенная пошлина отменена (или составляет 0 процентов), а акцизный налог понижен на 20 процентов, резюмировал начальник главного управления ГТК.