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Петербургский международный экономический форум. День первый

Силуанов допускает, что страны будут торговать нефтью в национальных валютах

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Такое заявление Силуанов сделал на фоне объявления США о новых санкция против России.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Министр финансов Антон Силуанов не исключает вероятность перехода на национальные валюты при торговле нефтью из-за неустойчивости доллара. Об этом он сказал в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", — заявил министр.

При этом чиновник уточнил, что власти не собираются закрывать американские компании.

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Как пишет РИА Новости, с начала года Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге они упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года, и Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США.

В Центробанке пояснили, что диверсифицируют международные резервы, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

Такое заявление Силуанов сделал на фоне объявления США о новых санкция против России. Вашингтон 8 августа анонсировал новые ограничительные меры из-за "использования Москвой химоружия в британском Солсбери".

Теги:
рубль, Россия, Экономические санкции, Антон Силуанов, валюта, Нефть, доллары



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