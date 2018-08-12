Силуанов допускает, что страны будут торговать нефтью в национальных валютах

Такое заявление Силуанов сделал на фоне объявления США о новых санкция против России.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Министр финансов Антон Силуанов не исключает вероятность перехода на национальные валюты при торговле нефтью из-за неустойчивости доллара. Об этом он сказал в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", — заявил министр.

При этом чиновник уточнил, что власти не собираются закрывать американские компании.

© Foto : Из личного архива Алексея Зубец Зубец: не вижу угроз для курса рубля

Как пишет РИА Новости, с начала года Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге они упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года, и Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США.

В Центробанке пояснили, что диверсифицируют международные резервы, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

Такое заявление Силуанов сделал на фоне объявления США о новых санкция против России. Вашингтон 8 августа анонсировал новые ограничительные меры из-за "использования Москвой химоружия в британском Солсбери".