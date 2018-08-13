19:31 13 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Транспортно-логистический комплекс

Больше ввозят: импорт в Узбекистан превысил экспорт почти на 25%

© Sputnik / Станислав Савин
Экономика
Получить короткую ссылку
99742

С января по июль внешнеторговый оборот республики составил 17,8 миллиарда долларов и увеличился на 24,2%.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Импорт в Узбекистан за семь месяцев 2018 года превысил экспорт примерно на 25%, говорится в сообщении Госкомстата республики.

Внешнеторговый оборот составил 17,8 миллиарда долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 24,2%. Объем экспорта составил всего 7,6 миллиарда долларов, импорта – 10,2 миллиарда с темпами роста свыше 31,4%.

"В результате принятых мер по укреплению сотрудничества со странами СНГ и всесторонней поддержки внешней торговли доля стран СНГ во внешнеторговом обороте по итогам января-июля 2018 года составила 38,5%", - также уточняется в сообщении.

При этом наибольшую долю в экспорте товаров и услуг из Узбекистана имеют Китай и Россия.

В конце июля этот вопрос поднимался в телефонном разговоре министра иностранных дел Абдулазиза Камилова с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По последним данным, товарооборот между двумя странами в январе-феврале этого года вырос на 50,2%, экспорт России – на 59,7%, импорт – на 28,1%.

По теме

Глава Управления таможенного комитета - о ценах на импортные авто
Теги:
Россия, товарооборот, Экспорт, Импорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Младенец в больнице, архивное фото
    Где же ты, брат?

    Казахстанец разыскивает брата-близнеца, которого, по его мнению, в младенчестве могли продать из роддома в Семее.

  • На юге Кыргызстана сель накрыл автомобиль с людьми. Видео
    Смыло потоком

    На юге Кыргызстана сель размыл дорогу и накрыл внедорожник - в автомобиле находились граждане Таджикистана.

  • Вертолет Ми-8 в горах, архивное фото
    Не так сели

    При транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоила Сомони в Таджикистане, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

  • Актер Сергей Чирков
    "Вампир" российского кино

    Во время поездки в Баку российский актер Сергей Чирков рассказал о чувстве, что он здесь родился, служил в армии и вернулся, чтобы веселиться на фестивале "Жара".

  • Белорусские рубли
    Благодарный труд

    Вакансий в Беларуси почти 78 тысяч, однако зарплату больше 500 долларов обещают лишь четыре тысячи из них. Где платят больше всего, рассказывает Sputnik.

  • Жилой дом и хозяйственное помещение Амацурта. 1970-е годы
    От папоротника до кирпича

    О том, как абхазы выбирали место жительства, какие дома строили и чем отличается традиционный абхазский двор, читайте в материале Sputnik.

  • Армянские и итальянские спелеологи в Сюнике
    Чудо в горах

    Итальянских спелеологов ошеломили находки в трех обнаруженных пещерах в Армении – подробности в материале Sputnik.

  • Мечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на храмовой горе в Иерусалиме
    Слабоумие и отвага

    Латвийский турист, задержанный в Иерусалиме за взлом автомобилей, поразил даже видавших виды местных полицейских.

  • Кинофестиваль Кинотавр. День четвертый
    Назад к корням

    Новость о том, что Роман Абрамович тайно посетил Литву, сообщили все местные СМИ. Что делал российский олигарх на родине предков?

  • Коридор общежития, архивное фото
    Наживались на детях

    Еще один "подпольный" летний лагерь отдыха закрыт в Кишиневе: вместо воспитателей за детьми следили два юнца без всяких документов.

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Система запугивания"

    В "Русской школе Эстонии" обеспокоены политическими преследованиями в Латвии: "Мы можем говорить уже о терроре с целью устранения инакомыслящих".

  • Рамаз Кокаев
    Прощай, оружие!

    Участник боев в Южной Осетии в августе 2008 года рассказал о том, как начиналась война и какой след она оставила в его жизни.

  • Младенец в больнице, архивное фото
    Где же ты, брат?

    Казахстанец разыскивает брата-близнеца, которого, по его мнению, в младенчестве могли продать из роддома в Семее.

  • На юге Кыргызстана сель накрыл автомобиль с людьми. Видео
    Смыло потоком

    На юге Кыргызстана сель размыл дорогу и накрыл внедорожник - в автомобиле находились граждане Таджикистана.

  • Вертолет Ми-8 в горах, архивное фото
    Не так сели

    При транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоила Сомони в Таджикистане, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина фотографирует круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке.
Круизный гигант: во Владивосток прибыл суперлайнер MSC Splendida
СПУТНИК: Завершение АрМИ-2018: финальные выступления и фейерверк
Масштабные игры: в России АрМИ-2018 завершились фейерверком
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054