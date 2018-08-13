Больше ввозят: импорт в Узбекистан превысил экспорт почти на 25%

С января по июль внешнеторговый оборот республики составил 17,8 миллиарда долларов и увеличился на 24,2%.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Импорт в Узбекистан за семь месяцев 2018 года превысил экспорт примерно на 25%, говорится в сообщении Госкомстата республики.

Внешнеторговый оборот составил 17,8 миллиарда долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 24,2%. Объем экспорта составил всего 7,6 миллиарда долларов, импорта – 10,2 миллиарда с темпами роста свыше 31,4%.

"В результате принятых мер по укреплению сотрудничества со странами СНГ и всесторонней поддержки внешней торговли доля стран СНГ во внешнеторговом обороте по итогам января-июля 2018 года составила 38,5%", - также уточняется в сообщении.

При этом наибольшую долю в экспорте товаров и услуг из Узбекистана имеют Китай и Россия.

В конце июля этот вопрос поднимался в телефонном разговоре министра иностранных дел Абдулазиза Камилова с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По последним данным, товарооборот между двумя странами в январе-феврале этого года вырос на 50,2%, экспорт России – на 59,7%, импорт – на 28,1%.