Курс доллара превысил 68 рублей впервые за 2 года

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Рубль в начале торгов в понедельник продолжает слабеть, курс доллара впервые с 2016 года превысил 68 рублей, сообщает РИА Новости.

По данным на 10:06 мск, американская валюта выросла на 62 копейки – до 68,34 рубля, курс евро – на 57 копеек, до 77,81 рубля.

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На открытии торгов курс рубля снизился к доллару на 72 копейки – до 68,44 рубля, к евро – на 65 копеек, до 77,9 рубля.

Ранее сообщалось о причинах резкого падения российской валюты, которое продолжается с прошлой недели.

По данным экспертов, это может быть связано с новыми санкциями США против России – запретом на поставку электронных устройств и продукции двойного назначения, запретом на полеты в США "Аэрофлота" и прекращением американского экспорта.