Доллар стабилизировался, евро рухнул более чем на 100 сумов

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане прекратил падение и прибавил 7,15 сума, составив 7790,20 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Эксперт: Узбекистан играет на нескольких экономических полях

Что касается европейской валюты, то она претерпела существенное снижение по сравнению с прошлой неделей – на 114,03 сума, до 8888,62 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.