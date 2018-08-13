01:04 14 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Сеть ресторанов KFC

Когда в Ташкенте откроется первый ресторан KFC

© Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
Получить короткую ссылку
24810

Сеть общественного питания Kentucky Fried Chicken до конца года планирует открыть несколько точек общественного питания.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Первый ресторан известной международной сети KFC, специализирующейся на блюдах из курицы, откроется в Ташкенте в тестовом режиме в сентябре, сообщает АН Podrobno.uz.

Узбекистан обладает серьезным потенциалом для развития бизнеса и является одним из важных регионов для расширения KFC, заявили представители пресс-офиса KFC в интервью агентству.

"Мы настроены на поставки куриного мяса и овощей местного производства и сейчас активно работаем с локальным производителем для выстраивания этого процесса. В качестве подстраховки у нас есть возможность импорта из России, чтобы обеспечить бесперебойные поставки в полном объеме, который необходим для работы ресторана в Ташкенте", - добавили они.

До конца года планируется совместно с локальным партнером, компанией "Фуд Чейн", открыть в Ташкенте несколько ресторанов KFC, где будут представлены  все основные блюда. 

Вывеска кафе KFC
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Курочку не желаете: в Узбекистане появятся рестораны KFC
KFC (Kentucky Fried Chicken — "Жареный цыплёнок из Кентукки") — международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Штаб-квартира компании располагается в городе Луисвилле в штате Кентукки. KFC — вторая по торговому обороту сеть общественного питания в мире, уступающая лишь компании McDonald's. Сам бренд принадлежит американской корпорации Yum! Brands, Inc. Она входит в список 500 крупнейших компаний США по версии журнала Fortune. Yum принадлежит еще два мировых бренда — Taco Bell и Pizza Hut. 

Теги:
ресторан, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Китайские танки принимают участие в военном параде, архивное фото
    Китайцы идут!

    Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая на территории республики - ранее с соцсетях появилось видео эшелона, перевозящего боевую технику.

  • Логотип всемирных игр кочевников и флаг Кыргызстана. Архивное фото
    ВИК вам!

    Право на организацию следующих, четвертых, Всемирных игр кочевников (ВИК) передадут другому государству – все предыдущие проходили в Кыргызстане.

  • Вертолет Ми-8АМТШ, архивное фото
    Причины трагедии

    Причиной жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане, в результате которой погибли трое россиян, могли стать сильный ветер и плохая видимость, считают спасатели.

  • Официант, фото из архива
    Обед не впрок

    После посещения известного бакинского ресторана с симптомами отравления в больницы попали 13 человек, в том числе трое детей.

  • Оружие, изъятое у стрелка на Березине
    Ты зачем стрелял?

    Пьяный мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья по отдыхающим на берегу реки Березины.

  • Евгений Князев
    Работа не закончена

    Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев отозвался о молодых артистах из Абхазии, которые завершили свое обучение в "Щуке".

  • Девушка опрыскивается во время сильной жары.
    Как в Африке

    Молдавские метеорологи объявили "желтый код" метеоопасности в некоторых районах республики - жара не собирается отступать.

  • Первичные отстойники открытого типа на территории очистных сооружений
    Слишком грязно

    ЕС грозит Эстонии штрафом за недостаточную очистку канализации – ранее на модернизацию системы из еврофондов было выделено 770 миллионов евро.

  • Дмитрий Медоев
    Под крылом самолета

    Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев рассказал об истории появления в его родовом селе памятника из крыла сбитого российского штурмовика.

  • Китайские танки принимают участие в военном параде, архивное фото
    Китайцы идут!

    Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая на территории республики - ранее с соцсетях появилось видео эшелона, перевозящего боевую технику.

  • Логотип всемирных игр кочевников и флаг Кыргызстана. Архивное фото
    ВИК вам!

    Право на организацию следующих, четвертых, Всемирных игр кочевников (ВИК) передадут другому государству – все предыдущие проходили в Кыргызстане.

  • Вертолет Ми-8АМТШ, архивное фото
    Причины трагедии

    Причиной жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане, в результате которой погибли трое россиян, могли стать сильный ветер и плохая видимость, считают спасатели.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина фотографирует круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке.
Круизный гигант: во Владивосток прибыл суперлайнер MSC Splendida
СПУТНИК: Завершение АрМИ-2018: финальные выступления и фейерверк
Масштабные игры: в России АрМИ-2018 завершились фейерверком
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054