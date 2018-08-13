Когда в Ташкенте откроется первый ресторан KFC

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Первый ресторан известной международной сети KFC, специализирующейся на блюдах из курицы, откроется в Ташкенте в тестовом режиме в сентябре, сообщает АН Podrobno.uz.

Узбекистан обладает серьезным потенциалом для развития бизнеса и является одним из важных регионов для расширения KFC, заявили представители пресс-офиса KFC в интервью агентству.

"Мы настроены на поставки куриного мяса и овощей местного производства и сейчас активно работаем с локальным производителем для выстраивания этого процесса. В качестве подстраховки у нас есть возможность импорта из России, чтобы обеспечить бесперебойные поставки в полном объеме, который необходим для работы ресторана в Ташкенте", - добавили они.

До конца года планируется совместно с локальным партнером, компанией "Фуд Чейн", открыть в Ташкенте несколько ресторанов KFC, где будут представлены все основные блюда.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Курочку не желаете: в Узбекистане появятся рестораны KFC

KFC (Kentucky Fried Chicken — "Жареный цыплёнок из Кентукки") — международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Штаб-квартира компании располагается в городе Луисвилле в штате Кентукки. KFC — вторая по торговому обороту сеть общественного питания в мире, уступающая лишь компании McDonald's. Сам бренд принадлежит американской корпорации Yum! Brands, Inc. Она входит в список 500 крупнейших компаний США по версии журнала Fortune. Yum принадлежит еще два мировых бренда — Taco Bell и Pizza Hut.