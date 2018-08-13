Когда в Ташкенте откроется первый ресторан KFC

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Первый ресторан известной международной сети KFC, специализирующейся на блюдах из курицы, откроется в Ташкенте в тестовом режиме в сентябре, сообщает АН Podrobno.uz.
Узбекистан обладает серьезным потенциалом для развития бизнеса и является одним из важных регионов для расширения KFC, заявили представители пресс-офиса KFC в интервью агентству.
"Мы настроены на поставки куриного мяса и овощей местного производства и сейчас активно работаем с локальным производителем для выстраивания этого процесса. В качестве подстраховки у нас есть возможность импорта из России, чтобы обеспечить бесперебойные поставки в полном объеме, который необходим для работы ресторана в Ташкенте", - добавили они.
До конца года планируется совместно с локальным партнером, компанией "Фуд Чейн", открыть в Ташкенте несколько ресторанов KFC, где будут представлены все основные блюда.