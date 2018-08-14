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Туроператор Натали Турс аннулирует все туры

"Натали Турс" опровергла информацию о приостановке деятельности

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
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Президент туроператора Владимир Воробьев заверил, что с 1 октября работу с клиентами возобновят.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Туроператор "Натали Турс" не подтверждает опубликованную ранее на сайте информацию о приостановке деятельности, сообщает РИА Новости.

Президент Владимир Воробьев заверил журналистов, что компания возобновит работу с клиентами с 1 октября, и пообещал, что данные на портале в ближайшее время скорректируют.

Он также отметил, что выплаты туристам пока не произвели, но в дальнейшем компания надеется предложить им замену туров.

Напомним, что 30 июня "Натали Турс" прекратила чартерные программы для туристов по ряду туристических направлений – в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а позже аннулировала все туры с 4 июля по 30 сентября включительно. Ранее компания не смогла рассчитаться с поставщиками. Это связано с рядом факторов, среди которых ошибки в оценке денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

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Теги:
Россия, Банкротство, туроператоры



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