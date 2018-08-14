Сколько стоит ляган плова в Джизаке и Ташкенте

Дешевле всего покупать продукты в Нукусе и Карши, самые дорогие рынки - в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Общественный надзор при Федерации по защите прав потребителей опубликовал результаты мониторинга цен на продуктовые и непродовольственные товары, а также сельскохозяйственную продукцию, реализуемую на центральных рынках городов и районов страны по состоянию на 13 августа 2018 года.

Согласно этим данным, цена килограмма растительного масла в среднем составляет 8-12 тысяч сумов. Дешевле всего продукт можно приобрести на центральном фермерском рынке в Нукусе, самые высокие цены держатся на рынках Бухары, Джизака и Фархадском рынке столицы.

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI Рисовые риски: оставит ли засуха узбекистанцев без плова

Сахар в Андижане стоит 5500 сумов за килограмм, в Навои дешевле - 4000.

Муку можно приобрести по цене от 1500 сумов за килограмм в Термезе, более чем в два раза выше - 3500 сумов - она стоит в Джизаке.

Самый большой разброс демонстрируют цены на рис: на термезских базарах он стоит 3500 сумов, а на ташкентском рынке "Куйлюк" держится довольно высокая цена - 13 000 сумов. Для покупателей в Джизаке и Нукусе килограмм основного ингредиента для плова обойдется в среднем в 4000 сумов.

На прошлой неделе заметно поднялись цены на яйца. На большинстве рынков цена за штуку составила 350-500 сумов. Самые низкие цены, около 330 сумов за штуку, наблюдались на каршинском фермерском рынке "Эркурган". Рекорд по дороговизне снова за Куйлюкским базаром в Ташкенте - здесь за единицу продукта птицеводства запрашивали от 400 до 600 сумов.

Цены на картофель скачут от 500-1200 сумов на "Эркургане" в Карши до 1500-3000 на фермерском рынке в Гулистане.

Дешевле всего стоит килограмм помидоров в Нукусе - от 1000 до 1500 сумов, на столичных рынках цена на них доходит до 4000 сумов.