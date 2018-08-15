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Текстильные фабрики в городе Чирчик, в Узбекистане

Китай хочет инвестировать средства в текстильную промышленность Узбекистана

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Экономика
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Китайская делегация планирует посетить предприятия текстильной отрасли в Самаркандской, Кашкадарьинской, Джизакской и Бухарской областях.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Делегация Китайского национального совета по текстилю знакомится с инвестиционным потенциалом регионов Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Узтекстильпром".

Гости республики намерены посетить предприятия текстильной отрасли в Самаркандской, Кашкадарьинской, Джизакской и Бухарской областях.

Делегация Китайского национального совета по текстилю и готовой одежде
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
Делегация Китайского национального совета по текстилю и готовой одежде

На 15 августа в Ташкенте запланирован узбекско-китайский бизнес-форум при участии представителей предприятий текстильной промышленности, входящих в состав ассоциации "Узтекстильпром".

По итогам бизнес-форума планируется подписать ряд двусторонних документов.

Теги:
Текстильное производство, текстиль, Узбекистан, Китай



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