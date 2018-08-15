Китай хочет инвестировать средства в текстильную промышленность Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Делегация Китайского национального совета по текстилю знакомится с инвестиционным потенциалом регионов Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Узтекстильпром".
Гости республики намерены посетить предприятия текстильной отрасли в Самаркандской, Кашкадарьинской, Джизакской и Бухарской областях.
На 15 августа в Ташкенте запланирован узбекско-китайский бизнес-форум при участии представителей предприятий текстильной промышленности, входящих в состав ассоциации "Узтекстильпром".
По итогам бизнес-форума планируется подписать ряд двусторонних документов.