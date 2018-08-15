Работы по освещению дорог и улиц Ташкента завершат к осени

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Управлением по безопасности дорожного движения ГУВД города Ташкента совместно с предприятием "Тошшахарнур" проводятся работы по улучшению качества уличного освещения в темное время суток на улицах и дорогах столицы, сообщает пресс-центр ведомства.

Так, на современные - диодные почти полностью заменены лампы освещения на улицах и дорогах Ташкента. Работы в этом направлении продолжаются, и завершить их планируется уже к осени.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков В Ташкенте начали установку первых светофоров с таймером

Также по инициативе УБДД ГУВД города Ташкента было изучено состояние уличного освещения участка автотрассы М-39б Ташкентской кольцевой автомобильной дороги. По результатам инспектирования были вынесены предписания заинтересованным организациям об установке, ремонте или замене приборов уличного освещения для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Отмечается, что в настоящее время уличное освещение подключено и работает на участке в 7,5 километра. Всего же были выявлены неосвещенные участки на 12 километрах при общей протяженности ТКАД в 68 километров.

Планируется, что в ближайшее время все участки дороги будут освещены.