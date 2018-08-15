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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании

Мирзиёев раскритиковал процесс привлечения иностранных инвестиций

© Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Президент отметил, что в конце августа на Международном инвестиционном форуме в Джизакской области необходимо изыскать не менее 4-5 потенциальных инвесторов для реализации проектов в стране.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев раскритиковал на совещании процесс привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику страны.

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Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
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В совещании приняли участие премьер-министр и его заместители, государственные советники президента, руководители министерств и ведомств, компаний и объединений, председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента, главы дипломатических представительств Узбекистана за рубежом.

Президент отметил необходимость привлечения в текущем году прямых иностранных инвестиций в размере 5 миллиардов 800 миллионов долларов, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

На совещании отмечалось, что результаты проводимой работы по привлечению инвестиций неудовлетворительны. К примеру, в городе Ташкенте показатель выполнения работ за счет прямых иностранных инвестиций составляет всего 7%. В Хорезмской области стоимость проектов с участием прямых иностранных инвестиций составляет лишь 10 миллионов долларов, что является самым низким показателем по стране.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Заместителям премьер-министра, хокимам и руководителям отраслей поручено обеспечить своевременную и качественную реализацию проектов с участием прямых иностранных инвестиций, организовать новые проекты. 

Глава государства сообщил, что в конце августа на Международном инвестиционном форуме в Джизакской области необходимо изыскать не менее 4-5 потенциальных инвесторов для участия в этих мероприятиях.

Согласно данному ранее поручению рабочей группой проведено изучение этой работы и выявлен ряд системных проблем в Ферганской, Андижанской, Наманганской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан.

Подвергнут критике тот факт, что при наличии в указанных регионах широких возможностей в сферах фармацевтики, электротехники и машиностроения переговоры о сотрудничестве ограничились лишь проектами в основном по производству стройматериалов и текстиля, переработке плодоовощной продукции. Проекты по высокотехнологичным отраслям и вовсе отсутствуют.

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Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
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Госкомитету по инвестициям и Министерству иностранных дел необходимо внедрить порядок проведения перед служебными поездками за рубеж местных делегаций презентаций о целях визитов, предлагаемых проектах и ожидаемых практических результатах.

Поручено разработать и обеспечить строгий контроль за исполнением "дорожных карт" и отраслевых графиков по соглашениям, достигнутым в ходе служебных поездок, а также подготовить проект Инвестиционной стратегии, предусматривающей потенциальные отрасли и направления.




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