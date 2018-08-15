В Алмазарском районе столицы началось строительство бизнес-центра

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Алмазарском районе столицы начато строительство бизнес-центра Olmazor Business city - сообщается на странице администрации в соцсети Facebook.

Как отмечается , 2 августа Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании бизнес-центров в регионах страны. Меры, обозначенные в документе, направлены на улучшение архитектурного имиджа городов и районов республики, повышение их инвестиционной привлекательности для иностранных и отечественных инвесторов, создание современных объектов в основных туристических центрах, а также расширение спектра и улучшение качества услуг, предоставляемых населению и гостям страны.

Как пишет пресс-служба хокимията, впервые в республике создана Дирекция современного бизнес-центра Olmazor Business City , который является первым проектом, реализованным в рамках данной программы.

Организаторами, курирующими проект, будут созданы благоприятные условия для инвесторов и предпринимателей, в частности, налоговые и таможенные льготы, упрощенные процедуры оформления виз и трудоустройства специалистов.