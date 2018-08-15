18:26 15 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Международный бизнес-центр в Ташкенте

В Алмазарском районе столицы началось строительство бизнес-центра

© IBC
Экономика
Получить короткую ссылку
144 0 0

В Ташкенте начато строительство Olmazor Business city.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Алмазарском районе столицы начато строительство бизнес-центра Olmazor Business city - сообщается на странице администрации в соцсети Facebook.

Как отмечается , 2 августа Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании бизнес-центров  в регионах страны. Меры, обозначенные в документе, направлены на улучшение архитектурного имиджа городов и районов республики, повышение их инвестиционной привлекательности для иностранных и отечественных инвесторов, создание современных объектов в основных туристических центрах, а также расширение спектра и улучшение качества услуг, предоставляемых населению и гостям страны.

Проект будущего делового центра Ташкент Сити
© ГУП "Тошкентбошплан"
Представлен проект "Ташкент Сити" стоимостью $1 млрд
Как пишет пресс-служба хокимията, впервые в республике создана Дирекция  современного бизнес-центра Olmazor Business City , который является первым проектом, реализованным в рамках данной программы.

Организаторами, курирующими проект, будут созданы благоприятные условия для инвесторов и предпринимателей, в частности, налоговые и таможенные льготы, упрощенные процедуры оформления виз и трудоустройства специалистов.

Теги:
градостроительство, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на город Кальяри, Сардиния, Италия
    Армяне спешат на помощь

    Танцевальный коллектив "Лернецинер" запомнит поездку в Италию на всю жизнь. Неизвестно, чем бы все закончилось для детей, если бы на помощь не подоспела армянская диаспора.

  • Ребенок
    Молочный вопрос

    Латвия и Румыния остались последними государствами в Евросоюзе, где новорожденные не могут получить доступ к донорскому грудному молоку.

  • Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме.
    Стокгольм рассудит

    Стала известна дата слушаний по спору между Литвой и "Газпромом" о ценах на газ в апелляционном суде Стокгольма.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Обрушение моста в Генуе
Двухдневный траур: в Генуе обрушился автомобильный мост
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054