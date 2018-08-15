"Лукойл" увеличил добычу газа на Кандыме и Гиссаре до 6 млрд кубометров

"Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов — это "Кандым-Хаузак-Шады" и разработка месторождения юго-западного Гиссара.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Благодаря запуску новых мощностей по подготовке газа добыча по проектам "Кандым" и "Гиссар" выросла в первом полугодии 2018 года до 6,1 миллиарда кубометров, что в два раза больше, чем в первом полугодии 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.

© Sputnik / Илья Питалев "Лукойл" пытается изменить условия работы на Гиссаре в Узбекистане

Напомним, "Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции — это "Кандым-Хаузак-Шады" и разработка месторождения юго-западного Гиссара.

Компания ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК), расположенный в Бухарской области Узбекистана, в апреле текущего года. Общая стоимость проекта превысила 3,4 миллиарда долларов.

В рамках этих двух проектов "Лукойл" планирует к 2020 году добывать до 18 миллиардов кубометров газа, а объем инвестиций довести до 8 миллиардов долларов.