18:25 15 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Газовое месторождение в Узбекистане

"Лукойл" увеличил добычу газа на Кандыме и Гиссаре до 6 млрд кубометров

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
Получить короткую ссылку
13520

"Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов — это "Кандым-Хаузак-Шады" и разработка месторождения юго-западного Гиссара.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Благодаря запуску новых мощностей по подготовке газа добыча по проектам "Кандым" и "Гиссар" выросла в первом полугодии 2018 года до 6,1 миллиарда кубометров, что в два раза больше, чем в первом полугодии 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Эмблема компании Лукойл
© Sputnik / Илья Питалев
"Лукойл" пытается изменить условия работы на Гиссаре в Узбекистане

Напомним, "Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции — это "Кандым-Хаузак-Шады" и разработка месторождения юго-западного Гиссара. 

Компания ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК), расположенный в Бухарской области Узбекистана, в апреле текущего года. Общая стоимость проекта превысила 3,4 миллиарда долларов.

В рамках этих двух проектов "Лукойл" планирует к 2020 году добывать до 18 миллиардов кубометров газа, а объем инвестиций довести до 8 миллиардов долларов. 

По теме

Что нужно знать о Кандымском ГПК
Теги:
Гиссар, Узбекистан, Лукойл



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на город Кальяри, Сардиния, Италия
    Армяне спешат на помощь

    Танцевальный коллектив "Лернецинер" запомнит поездку в Италию на всю жизнь. Неизвестно, чем бы все закончилось для детей, если бы на помощь не подоспела армянская диаспора.

  • Ребенок
    Молочный вопрос

    Латвия и Румыния остались последними государствами в Евросоюзе, где новорожденные не могут получить доступ к донорскому грудному молоку.

  • Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме.
    Стокгольм рассудит

    Стала известна дата слушаний по спору между Литвой и "Газпромом" о ценах на газ в апелляционном суде Стокгольма.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Обрушение моста в Генуе
Двухдневный траур: в Генуе обрушился автомобильный мост
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054