Бизнес-делегация Таджикистана прибыла в Ташкент

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Узбекистан в среду прибыла делегация бизнесменов из Таджикистана, в нее вошли более 250 представителей деловых кругов, сообщает Sputnik Таджикистан.

Стороны намерены подписать свыше 40 торгово-экономических документов, в "Узэкспоцентре" пройдет заседание Совета предпринимателей обеих стран.

Среди гостей – предприниматели, специализирующиеся на производстве первичного алюминия, текстильной продукции, различных видов оборудования, продуктов питания, стройматериалов, кожи, тканей, обуви и одежды, ювелирных украшений.

Ранее сообщалось о планах президента Таджикистана Эмомали Рахмона на официальный визит в Узбекистан, который пройдет 17-18 августа впервые за почти 20 лет. Он намерен обсудить с Шавкатом Мирзиёевым вопросы партнерства в политической, торгово-экономической, транспортной и коммуникационной сферах, а также обменяться мнениями по региональным и международным вопросам.