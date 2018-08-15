23:08 15 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Производство холодильников

Самаркандский завод холодильников "Сино" признали банкротом

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
Получить короткую ссылку
33601

С 2010 года предприятие перестало быть монополистом по производству устройств, его потеснили западные конкуренты.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Завод по производству холодильников "Сино" суд признал банкротом, сообщает портал "Новости Узбекистана".

С 2010 года предприятие перестало владеть монополией в стране, его потеснили западные партнеры – южнокорейская Samsung Electronics, китайские Midea Group и Changhong, турецкая Odul.

Текстильные фабрики в городе Чирчик, в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Китай хочет инвестировать средства в текстильную промышленность Узбекистана

"Сино" был основан в 1973 году, первый холодильник выпустили 12 января 1974 года, средняя мощность – 250 тысяч агрегатов в год.

В советское время на заводе производили холодильники "Памир", "Снежинка", "Самарканд", SINO, к 1991 году организация успела реализовать 211 тысяч холодильников, их и продавали на внутреннем рынке, и экспортировали в Польшу, Китай, Афганистан и другие страны.

Кроме того, в 1991 году предприятие преобразовали в акционерную компанию "Сино", в 2010-м было начато сотрудничество с LG Electronics.

В 2015 году правительство Узбекистана продало 88,8% акций самаркандского завода холодильников иностранному инвестору.

Теги:
Узбекистан, Совместное предприятие, Банкротство



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива
    Торговая экспансия

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Житель Копыльского района подозревается в краже рыбы с местного рыбхоза
    Рыбный промысел

    Безработного с 378 килограммами рыбы задержали в Минской области – мужчина ловил ее сетями в рыбхозе и вывозил на своей машине.

  • Члены экипажа танка Т55 Сасрыква
    Железный "Сасрыква"

    Ежегодно в Абхазии 15 августа отмечается День танкиста. Члены экипажа танка Т-55 рассказали Sputnik, как начался их боевой путь, и поведали о судьбе железного "товарища".

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Дорога домой

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

  • Автопробег Русского союза Латвии - За Русские школы
    И боль, и надежда

    Кандидат в премьеры от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от автопробега "За русские школы".

  • Строительство авиаполигона в Казлу-Руде
    Самоубийственное пике

    Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?

  • Учебный класс
    Дорогое образование

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.

  • Трубы для газопровода
    Себе в убыток

    Газопровод Balticconnector, который должен соединить Финляндию и Эстонию, - прежде всего политический проект, заявил глава эстонской госкомпании-оператора.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Пилот в США направил самолет в дом, где находились его жена и сын
Разгромил все вокруг: пилот США врезался в свой дом после ссоры с женой
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054