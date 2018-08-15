Самаркандский завод холодильников "Сино" признали банкротом

С 2010 года предприятие перестало быть монополистом по производству устройств, его потеснили западные конкуренты.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Завод по производству холодильников "Сино" суд признал банкротом, сообщает портал "Новости Узбекистана".

С 2010 года предприятие перестало владеть монополией в стране, его потеснили западные партнеры – южнокорейская Samsung Electronics, китайские Midea Group и Changhong, турецкая Odul.

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"Сино" был основан в 1973 году, первый холодильник выпустили 12 января 1974 года, средняя мощность – 250 тысяч агрегатов в год.

В советское время на заводе производили холодильники "Памир", "Снежинка", "Самарканд", SINO, к 1991 году организация успела реализовать 211 тысяч холодильников, их и продавали на внутреннем рынке, и экспортировали в Польшу, Китай, Афганистан и другие страны.

Кроме того, в 1991 году предприятие преобразовали в акционерную компанию "Сино", в 2010-м было начато сотрудничество с LG Electronics.

В 2015 году правительство Узбекистана продало 88,8% акций самаркандского завода холодильников иностранному инвестору.