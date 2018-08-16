Предприниматели поделились идеями по автоматизации фармацевтического бизнеса

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Министерстве инновационного развития Узбекистана прошла встреча с предпринимателями в области электронной коммерции. Принимал делегацию заместитель министра Азимжон Назаров. Об этом сообщает со ссылкой daryo.uz на пресс-службу ведомства.
Глава Fom Group Мурат Махкамов представил проект по автоматизации фармацевтического бизнеса и созданию единого реестра лекарств. Проект включает в себя разработки по урегулированию аптечного процесса, системе доставки лекарств, созданию справочной службы по наркотическим средствам.
Сейчас программа охватывает 1610 аптек, 300 онлайн-аптек, создана база, насчитывающая 10 000 товаров, и доступно 150 000 различных приложений. Конечной целью проекта является дальнейшее совершенствование программы и привлечение к участию большего числа аптек и фармацевтических компаний.
Также генеральный директор компании Venkon Aскар Исмаилов продемонстрировал возможности электронного документооборота между предприятиями любой формы собственности и масштаба. Эта услуга обеспечивает быстрый и надежный обмен счетами и другими первичными документами, а также использование электронной цифровой подписи. Внедрение электронного документооборота позволит существенно сократить время, затрачиваемое на доставку и подписание документов, а также сэкономит средства и обеспечит безопасное хранение документов.
Исмаилов обратился к Министерству инноваций с просьбой оказать помощь в налаживании сотрудничества с министерствами и ведомствами, ответственными за цифровизацию национальной экономики.
Как отметил Барышев, в связи с разработкой новой редакции концепции совершенствования налогового кодекса, запуск такого портала в Узбекистане откроет большие возможности.