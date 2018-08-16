Предприниматели поделились идеями по автоматизации фармацевтического бизнеса

На встрече в Министерстве инновационного развития предприниматели представили проекты по автоматизации фармацевтического бизнеса и созданию единого реестра лекарственных средств в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Министерстве инновационного развития Узбекистана прошла встреча с предпринимателями в области электронной коммерции. Принимал делегацию заместитель министра Азимжон Назаров. Об этом сообщает со ссылкой daryo.uz на пресс-службу ведомства.

Глава Fom Group Мурат Махкамов представил проект по автоматизации фармацевтического бизнеса и созданию единого реестра лекарств. Проект включает в себя разработки по урегулированию аптечного процесса, системе доставки лекарств, созданию справочной службы по наркотическим средствам.

Сейчас программа охватывает 1610 аптек, 300 онлайн-аптек, создана база, насчитывающая 10 000 товаров, и доступно 150 000 различных приложений. Конечной целью проекта является дальнейшее совершенствование программы и привлечение к участию большего числа аптек и фармацевтических компаний.

© Sputnik / Сергей Пятаков Ташкент и Минск намерены создать совместные фармпроизводства

Шавкат Мирзиёев своим указом "О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической промышленности" поручил создать интернет-портал, а также мобильные приложения, с помощью которых можно будет приобретать лекарственные средства и медикаменты в режиме реального времени. Эта задача частично частично реализована Fom Group Inc. Теперь компания планирует развивать проект совместно с Министерством здравоохранения и Министерством информационных технологий и связи.

Также генеральный директор компании Venkon Aскар Исмаилов продемонстрировал возможности электронного документооборота между предприятиями любой формы собственности и масштаба. Эта услуга обеспечивает быстрый и надежный обмен счетами и другими первичными документами, а также использование электронной цифровой подписи. Внедрение электронного документооборота позволит существенно сократить время, затрачиваемое на доставку и подписание документов, а также сэкономит средства и обеспечит безопасное хранение документов.

Исмаилов обратился к Министерству инноваций с просьбой оказать помощь в налаживании сотрудничества с министерствами и ведомствами, ответственными за цифровизацию национальной экономики.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Горькая пилюля: за что Мирзиёев раскритиковал фармацевтическую отрасль

Также один из основателей казахстанской медиагруппы The Boss Максим Барышев рассказал об успешно реализованном в соседней стране проекте - портале "Все для бухгалтера". На портале размещена информация по бухгалтерскому учету, налогообложению, законодательству, международным и внутренним стандартам финансовой отчетности, а также учебные материалы CAP и CIPA, типовые документы и ответы на различные вопросы.

Как отметил Барышев, в связи с разработкой новой редакции концепции совершенствования налогового кодекса, запуск такого портала в Узбекистане откроет большие возможности.