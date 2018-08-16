Промышленная зона "Индустриальный парк" появится в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Ташкенте промышленную зону "Индустриальный парк" построят на базе объектов авиакомпании "Специальные авиационные работы", расположенных на аэродроме Сергели.

Как сообщается в указе президента Шавката Мирзиёева о мерах по улучшению инвестиционного климата в столице, инфраструктура авиакомпании перейдет на баланс хокимията Ташкента.

"Согласиться с предложением хокимията города Ташкента, Министерства экономики, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции о безвозмездной передаче на основании актов приема-передачи хокимияту города Ташкента зданий, сооружений и иной инфраструктуры авиакомпании "САР" НАК "Узбекистон хаво йуллари" с прилегающей территорией площадью 101,64 га, расположенных по адресу: город Ташкент, Сергелийский район, ул. Райхон", – цитирует документ kun.uz.

В 1997 году как самостоятельное подразделение НАК была образована авиакомпания "Специальные авиационные работы". "САР" располагает парком самолетов Ан-2 в сельскохозяйственном, транспортном, пассажирском вариантах и парком вертолетов Ми-8МТВ-1, которые базируются в аэропортах Нукус, Ургенч, Карши, Бухара, Наманган и на аэродроме Сергели.