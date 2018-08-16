Автостоянки отдадут частникам

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Согласно указу президента, с 1 октября услуги автостоянок будут оказывать юридические лица при условии оснащения стоянки системами видеонаблюдения и фиксации времени заезда и выезда.
Также с начала октября отменяется порядок уплаты фиксированного налога юридическими лицами, оказывающими услуги по временному хранению автомобилей и мотоциклов.
С этой же даты услуги по временному хранению автомототранспортных средств, независимо от местоположения, теперь будут оказываться юридическими лицами, которые должны оснастить стоянки системой видеонаблюдения и фиксации времени заезда и выезда транспорта, позволяющей взаимодействовать с налоговыми органами.
Кроме того, документом предусмотрена реализация проектов по организации платных автомобильных парковочных мест вдоль автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства, утверждение программ строительства многоуровневых автомобильных стоянок с привлечением частных инвесторов.
Право аренды стоянок на 10 лет получат компании, которые предложат наибольшую сумму арендных платежей и инвестиционных обязательств, преимущественно имеющие опыт в реализации "инновационных проектов в области дорожного движения".
Мирзиёев возложил персональную ответственность за оказание всесторонней поддержки на хокимият города Ташкента и субъектов предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, а решение возникающих проблем - на руководителей соответствующих министерств и ведомств.