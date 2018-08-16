Автостоянки отдадут частникам

Шавкат Мирзиёев 15 августа 2018 года подписал указ "О мерах по реализации эксперимента по улучшению инвестиционного климата в городе Ташкенте".

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Согласно указу президента, с 1 октября услуги автостоянок будут оказывать юридические лица при условии оснащения стоянки системами видеонаблюдения и фиксации времени заезда и выезда.

Также с начала октября отменяется порядок уплаты фиксированного налога юридическими лицами, оказывающими услуги по временному хранению автомобилей и мотоциклов.

Компаниям разрешено перейти на уплату единого налогового платежа или общеустановленных налогов. Государственному налоговому комитету поручено установить системный контроль за полнотой поступления выручки.

С этой же даты услуги по временному хранению автомототранспортных средств, независимо от местоположения, теперь будут оказываться юридическими лицами, которые должны оснастить стоянки системой видеонаблюдения и фиксации времени заезда и выезда транспорта, позволяющей взаимодействовать с налоговыми органами.

Sputnik/Стрингер Проект автостоянки вместо гаражей

Кроме того, документом предусмотрена реализация проектов по организации платных автомобильных парковочных мест вдоль автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства, утверждение программ строительства многоуровневых автомобильных стоянок с привлечением частных инвесторов.

Право аренды стоянок на 10 лет получат компании, которые предложат наибольшую сумму арендных платежей и инвестиционных обязательств, преимущественно имеющие опыт в реализации "инновационных проектов в области дорожного движения".

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Стоянки, находящиеся в ведении органов государственной власти на местах, в том числе расположенные на территориях, прилегающих к рынкам и торговым комплексам, также будут сдаваться в аренду на условиях государственно-частного партнерства.

Мирзиёев возложил персональную ответственность за оказание всесторонней поддержки на хокимият города Ташкента и субъектов предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, а решение возникающих проблем - на руководителей соответствующих министерств и ведомств.