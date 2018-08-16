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Доллары США.

Товарооборот Узбекистана с США превысил 256 миллионов долларов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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В торговых отношениях двух стран действует режим наибольшего благоприятствования, стороны реализуют договоренности майской встречи президентов.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В первой половине 2018 года товарооборот Узбекистана с США достиг 256,8 миллиона долларов, сообщает портал "Народное слово".

Об этом торговый представитель Штатов по Центральной Азии Марк Линскотт заявил в ходе встречи в Сенате Олий Мажлиса.

Флаг Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Кроме того, американцы отметили прогресс Узбекистана в области защиты прав интеллектуальной собственности и искоренения принудительного труда. США готовы поддержать республику при рассмотрении вопроса о вступлении во Всемирную торговую организацию.

В мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил первый официальный визит в США и встретился с лидером страны Дональдом Трампом. Эксперты назвали это событие историческим.

В ходе поездки главы двух государств договорились о реализации "дорожной карты" и выполнении договоренностей на общую сумму около пяти миллиардов долларов.

Теги:
Соединенные Штаты Америки, товарооборот, доллары



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