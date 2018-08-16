Неделя бизнеса США пройдет в Узбекистане в октябре

В первом квартале 2018 года США стали основным инвестором в экономику Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с делегацией США во главе с помощником торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Марком Линскоттом.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Товарооборот Узбекистана с США превысил 256 миллионов долларов

Как пишет пресс-служба узбекского МИД, американская сторона выразила инициативу провести в октябре Неделю бизнеса США в Узбекистане.

Кроме того, в рамках беседы в МИД обсужден ход реализации инвестиционных и торговых договоров на 4,8 миллиарда долларов, достигнутых по итогам официального визита Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты в мае текущего года.

Также стороны с удовлетворением отметили, что в первом квартале 2018 года США стали основным инвестором в экономику Узбекистана. Доля США в общем объеме инвестиций в Узбекистан составила 28%.