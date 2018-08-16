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Диджей в ночном клубе

Ночные клубы скрыли от государства миллиарды сумов

© Pixabay
Экономика
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Налоговые службы в ходе мониторинга выявили большие расхождения в цифрах.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Ташкенте работают почти сорок ночных клубов. В течение первого полугодия сумма уплаченных в госказну налогов этими заведениями составила 1,3 миллиарда сумов, то есть в среднем 226 миллионов сумов в месяц, пишет kun.uz со ссылкой на данные Налогового комитета республики.

Однако результаты анализа, проведенного налоговыми службами, показывают, что ночные клубы занижают выручку как минимум в четыре раза. Если умножить эти цифры на количество месяцев, реальная сумма вырученных составит более пятидесяти миллиардов сумов.

Музыкальное оборудование
CC0 / Pixabay
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При этом в отчетах заведений в общей сложности указывается сумма с товарооборота в размере 13,6 миллиарда сумов, а разница при этом составляет почти 40 миллиардов. Выходит, почти четыре миллиарда сумов прошло мимо бюджета.

Также в ходе изучения ситуации выяснилось, что в каждом ночном заведении для клиентов установлен неофициальный обязательный платеж за резервирование стола. Как показывают расчеты, плата за резервирование составляет в среднем 130 тысяч сумов.

Так, если в заведении в среднем 50 мест, то в день набегает сумма в размере 254,2 миллиона сумов, за 1 месяц – 7,6 миллиарда сумов, за полгода это уже 45,7 миллиарда сумов. Несложный расчет указывает на сокрытие еще 4,5 миллиарда сумов налогов.

Налоги. Расчеты
© NALOG
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По данным мониторинга, в отчетности указывается численность персонала в количестве 10-11 человек, фактически же работают 20-25, то есть цифры занижаются вполовину. При этом если рассчитать налог на доходы в виде зарплаты, выдаваемой в конвертах, то получается около 250 миллионов сумов невыплаченных налогов.

Сообщается, что по результатам проверок органами государственной налоговой службы владельцам заведений направлены предупреждения, контрольные мероприятия продолжаются.

Теги:
ночной клуб, налоги, Ташкент



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