Ночные клубы скрыли от государства миллиарды сумов

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Ташкенте работают почти сорок ночных клубов. В течение первого полугодия сумма уплаченных в госказну налогов этими заведениями составила 1,3 миллиарда сумов, то есть в среднем 226 миллионов сумов в месяц, пишет kun.uz со ссылкой на данные Налогового комитета республики.
Однако результаты анализа, проведенного налоговыми службами, показывают, что ночные клубы занижают выручку как минимум в четыре раза. Если умножить эти цифры на количество месяцев, реальная сумма вырученных составит более пятидесяти миллиардов сумов.
Также в ходе изучения ситуации выяснилось, что в каждом ночном заведении для клиентов установлен неофициальный обязательный платеж за резервирование стола. Как показывают расчеты, плата за резервирование составляет в среднем 130 тысяч сумов.
Так, если в заведении в среднем 50 мест, то в день набегает сумма в размере 254,2 миллиона сумов, за 1 месяц – 7,6 миллиарда сумов, за полгода это уже 45,7 миллиарда сумов. Несложный расчет указывает на сокрытие еще 4,5 миллиарда сумов налогов.
Сообщается, что по результатам проверок органами государственной налоговой службы владельцам заведений направлены предупреждения, контрольные мероприятия продолжаются.