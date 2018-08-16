Дехканские рынки перейдут в частные руки

В качестве эксперимента, дехканский рынок «Навруз», задолжавший почти два миллиарда сумов, передан под доверительное управление.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Проект указа президента в настоящее время апробируется в Мирзо-Улугбекском и Алмазарском районах при содействии сотрудников аппарата президента и правовом сопровождении Министерства юстиции, сообщается на сайте ведомства.

В рамках эксперимента впервые в республике функции исполнительного органа рынка "Навруз дехкон бозори", что находится на массиве ТТЗ, переданы в доверительное управление частному предпринимателю.

Что понимается под доверительным управлением? Это – передача функции по управлению предприятием субъекту предпринимательства в интересах государства.

Рынок будет функционировать на основе рыночных отношений и независимо от влияния государственных органов.

Это решение продиктовано тем, что в ходе изучения деятельности рынков республики выявлены системные проблемы и недостатки, которые негативно сказываются в их финансовом и экономическом состоянии.

На сегодняшний день в республике имеются 491 рынков и торговых комплексов с долей государства в уставном фонде. По итогам первого полугодия текущего года их задолженность перед бюджетом, физическим и юридическим лицами составляет более 80 млрд сум.

В частности, один только дехканский рынок "Навруз" имеет задолженность более одного миллиарда восьмисот миллионов сумов. Вследствие этого, данный рынок не имеет ресурсов к развивается в течении многих лет.

Кроме того, отсутствие порядка и системности в сборе разовых платежей за торговую точку, приводит к неполному поступлению средств в местный бюджет. Также торговля в неположенных для нее местах ведет к беспорядку и антисанитарии.

В целях устранения выявленных недостатков столичная администрация решила передать рынок в доверительное управление. С предпринимателями, изъявившими желание принять участие в эксперименте, были проведены переговоры. Между предпринимателем, , Наблюдательный совет общества заключил договор с принявшим условия, направленные на развитие рынка, бизнесменом.

По условиям договора, новое руководство рынка обязано полностью погасить имеющуюся задолженность в размере 1,860 миллиарда сумов, оснастить рынок инновационным оборудованием, кардинально изменить порядок управления, исходя из рыночных принципов.

А также, в целях недопущения искусственного завышения цен на продовольственные товары, организовать беспрепятственный доступ фермеров, дехкан и владельцев приусадебных участков к дехканскому рынку.

По результатам эксперимента Министерством юстиции планируется разработать соответствующий проект, направленный на повышение эффективности деятельности рынков и торговых комплексов.

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