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Узбекистан и Таджикистан намерены довести товарооборот до 500 млн долларов

© pixabay
Экономика
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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (52)
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В январе-июне этого года объем взаимной торговли между двумя странами вырос на 35% - до 160 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Узбекистан и Таджикистан намерены к 2020 году довести двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов за счет диверсификации поставок, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Узбекистана Нодира Отажонова.

Эмомали Рахмон
© Sputnik / Виктор Толочко
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В среду в Ташкенте открылся узбекско-таджикский бизнес-форум, в котором принимают участие более 200 предпринимателей и представителей госорганов из Таджикистана.

"Лидерами наших стран поставлена задача довести двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов к 2020 году", - заявил на открытии форума Отажонов.

По его словам, в январе-июне этого года объем взаимной торговли между двумя странами вырос на 35% - до 160 миллионов долларов.

Отажонов предложил активизировать процесс торговой диверсификации. В частности, узбекская сторона намерена увеличить поставки в Таджикистан легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, продукции электротехнической отрасли и стройматериалов, черных металлов.

"С точки зрения расширения экспортной базы обеих стран перспективными являются агропромышленная сфера и туризм", - сказал в свою очередь председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода.

По данным таджикской стороны, в ходе проведенных в двух странах в этом году форумов между деловыми кругами было подписано больше 180 двусторонних соглашений на сумму более 750 миллионов долларов.

Бизнес-форум проходит накануне визита в Узбекистан президента Таджикистана Эмомали Рахмона 17-18 августа.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (52)
Теги:
товарооборот, Торговля, Таджикистан, Узбекистан



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