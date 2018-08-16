21:28 16 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Врач скорой помощи

Организацию платной медицины возглавит Камолхужа Эшназаров

CC0 / pixabay
Экономика
Получить короткую ссылку
109 0 0

Врач, вернувшийся из-за границы, назначен на руководящую должность.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Камолхужа Эшназаров назначен на должность директора Центра приватизации и организации платной службы Министерства здравоохранения, сообщает информационная служба Минздрава республики.

Ему поручено внедрить инновационные идеи по маркетингу и менеджменту, усовершенствовать деятельность оказывающих платные услуги лечебных учреждений, заняться модернизацией больниц с низкой эффективностью и проработать условия для развития медицинского туризма.

Кроме того, Эшназаров будет курировать разработку финансово-хозяйственной стратегии центра. На него возложен контроль деятельности оказывающих платные услуги лечебно-профилактических учреждений, предоставление им всесторонней практической помощи, расширение международного сотрудничества с ведущими иностранными медицинскими учреждениями, а также внедрение в практику успешного опыта и инновационных моделей.

Узбекско-японский бизнес-форум прошел в Ташкенте
Пресс-служба Госкоминвестиций
Инвестиции в энергетику и медицину обсудили узбекистанцы с японцами
Отмечается, что доктор философии по медицине (PhD) Эшназаров в течение восьми лет работал в ряде авторитетных медицинских компаний Южной Кореи, повышал квалификацию в клиниках ведущих университетов.

В совершенстве владеющий корейским и английским языками 41-летний Камолхужа Эшназаров вернулся в Узбекистан по инициативе главы государства Шавката Мирзиёева  по привлечению находящихся за границей узбекистанских врачей, направленной на развитие медицины республики.

Теги:
Медицина, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бетонная плита провалилась на улице Гренобля в Кишиневе
    Земля ушла из-под ног

    Глубокий провал образовался на одной из улиц Кишинева после того, как рухнула часть дорожного покрытия.

  • Перевод часов
    Вечное лето

    Комиссия парламента Эстонии по делам ЕС поддержала отказ от перевода часов, уточнив, что предпочтительней будет остаться на летнем времени.

  • Свалка
    Жесткие меры

    Премьер Южной Осетии предложил привлечь к борьбе с незаконными свалками твердых бытовых отходов и строительного мусора силовые структуры.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Более 2 тысяч человек водили хороводы на Дворцовой площади
Круги мира: более 2 тысяч человек водили хороводы на Дворцовой площади
Доисторичсекие животные Узбекистана
Узбекистан юрского периода: кто жил на территории республики

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054