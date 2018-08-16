Организацию платной медицины возглавит Камолхужа Эшназаров

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Камолхужа Эшназаров назначен на должность директора Центра приватизации и организации платной службы Министерства здравоохранения, сообщает информационная служба Минздрава республики.

Ему поручено внедрить инновационные идеи по маркетингу и менеджменту, усовершенствовать деятельность оказывающих платные услуги лечебных учреждений, заняться модернизацией больниц с низкой эффективностью и проработать условия для развития медицинского туризма.

Кроме того, Эшназаров будет курировать разработку финансово-хозяйственной стратегии центра. На него возложен контроль деятельности оказывающих платные услуги лечебно-профилактических учреждений, предоставление им всесторонней практической помощи, расширение международного сотрудничества с ведущими иностранными медицинскими учреждениями, а также внедрение в практику успешного опыта и инновационных моделей.

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Отмечается, что доктор философии по медицине (PhD) Эшназаров в течение восьми лет работал в ряде авторитетных медицинских компаний Южной Кореи, повышал квалификацию в клиниках ведущих университетов.

В совершенстве владеющий корейским и английским языками 41-летний Камолхужа Эшназаров вернулся в Узбекистан по инициативе главы государства Шавката Мирзиёева по привлечению находящихся за границей узбекистанских врачей, направленной на развитие медицины республики.