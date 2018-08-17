Самолеты "Таджик эйр" проходят обслуживание в Ташкенте

Пассажирский авиалайнер таджикской авиакомпании прилетел в столицу в преддверии официального визита Эмомали Рахмона в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова приземлился самолет авиакомпании "Таджик эйр", прибывший на техническое обслуживание на авиапредприятии Uzbekistan Airways Technics национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", сообщает пресс-служба НАК.

Символично, что пассажирский авиалайнер Boeing 757-200 прилетел в столицу в преддверии официального визита Эмомали Рахмона в Узбекистан.

Отмечается, что это не первое воздушное судно таджикистанского авиапарка, которое проходит техническое обслуживание на предприятии. Взаимовыгодное сотрудничество Uzbekistan Airways Technics с таджикской авиакомпанией налажено с 2016 года. В январе текущего года специалистами АП "UAT" были проведены диагностика и техосмотр Boeing 767 таджикского авиаперевозчика.

Как пишет пресс-служба, авиапредприятие Uzbekistan Airways Technics национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" располагает необходимой технической базой и квалифицированным персоналом для выполнения всех видов обслуживания и ремонта самолетов западного производства. Мощности авиапредприятия позволяют выполнять практически все трудоемкие формы технического обслуживания, от покраски до капитального ремонта. При этом оно производит ремонт не только своих самолетов - услугами предприятия на протяжении многих лет пользуются зарубежные авиаперевозчики.

Узбекистон хаво йуллари Самолет авиакомпании «Tadjik Air» прилетел в Узбекистан на техническое обслуживание

На АП "UAT" ежегодно проходят техническое обслуживание и ремонт самолеты авиакомпаний SCAT (Казахстан), "Таджик эйр" и других иностранных авиакомпаний. До конца текущего года планируется прибытие на ТОиР еще одного воздушного судна таджикской авиакомпании, также ведутся переговоры с давними партнерами - "Туркмен хаво йуллари" и российскими авиакомпаниями.

Ранее сообщалось о намерении Узбекистана привлечь авиакомпании соседних республик для обслуживания их самолетов на мощностях узбекских предприятий.

Таджикская делегация осмотрела ремонтные мощности авиапредприятия Uzbekistan Airways Technics, а также тренажерный комплекс национальной авиакомпании, отметив, что узбекская ремонтная площадка является самой близкой, а значит, и самой удобной в регионе.

© Sputnik / Амир Исаев Новый рейс свяжет Самарканд и Душанбе

С Туркменистаном были проведены переговоры на уровне правительственных делегаций. Узбекская сторона выслала туркменской свои предложения в этом направлении, а также подтвердила свое участие в тендере по отбору обслуживающей компании для авиапарка "Туркменских авиалиний".

В прошлом году Uzbekistan Airways Technics обслужила 20 самолетов, из которых четыре были иностранными — российских и казахстанских авиакомпаний. Сейчас в ангарах авиапредприятия проходят обслуживание два лайнера казахстанской авиакомпании SCAT.