Самолеты "Таджик эйр" проходят обслуживание в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова приземлился самолет авиакомпании "Таджик эйр", прибывший на техническое обслуживание на авиапредприятии Uzbekistan Airways Technics национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", сообщает пресс-служба НАК.
Символично, что пассажирский авиалайнер Boeing 757-200 прилетел в столицу в преддверии официального визита Эмомали Рахмона в Узбекистан.
Как пишет пресс-служба, авиапредприятие Uzbekistan Airways Technics национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" располагает необходимой технической базой и квалифицированным персоналом для выполнения всех видов обслуживания и ремонта самолетов западного производства. Мощности авиапредприятия позволяют выполнять практически все трудоемкие формы технического обслуживания, от покраски до капитального ремонта. При этом оно производит ремонт не только своих самолетов - услугами предприятия на протяжении многих лет пользуются зарубежные авиаперевозчики.
На АП "UAT" ежегодно проходят техническое обслуживание и ремонт самолеты авиакомпаний SCAT (Казахстан), "Таджик эйр" и других иностранных авиакомпаний. До конца текущего года планируется прибытие на ТОиР еще одного воздушного судна таджикской авиакомпании, также ведутся переговоры с давними партнерами - "Туркмен хаво йуллари" и российскими авиакомпаниями.
Ранее сообщалось о намерении Узбекистана привлечь авиакомпании соседних республик для обслуживания их самолетов на мощностях узбекских предприятий.
Таджикская делегация осмотрела ремонтные мощности авиапредприятия Uzbekistan Airways Technics, а также тренажерный комплекс национальной авиакомпании, отметив, что узбекская ремонтная площадка является самой близкой, а значит, и самой удобной в регионе.
В прошлом году Uzbekistan Airways Technics обслужила 20 самолетов, из которых четыре были иностранными — российских и казахстанских авиакомпаний. Сейчас в ангарах авиапредприятия проходят обслуживание два лайнера казахстанской авиакомпании SCAT.