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Золотые слитки

В Узбекистане снизился объем золотовалютных резервов

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Золотовалютные резервы к началу августа уменьшились до 26,4 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В Узбекистане объем чистых золотовалютных резервов снизился на 283,8 миллиона долларов - до 26,4 миллиарда, сообщает пресс-служба Центробанка.

Кроме того, в июле валовые золотовалютные резервы снизились на 270,6 миллиона долларов и составили 27,4 миллиарда долларов. Из них валютных активов – 13,4 миллиарда, монетарного золота – 13,8.

"Чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления (кроме Министерства финансов, Фонда реконструкции и развития) на счетах в Центральном банке, которые являются обязательствами Центрального банка перед данными организациями", - говорится в сообщении регулятора.

По мнению экспертов, эта тенденция связана в основном с понижением цены золота за отчетный период.

Теги:
Банки, Государственные регуляторы, золото



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