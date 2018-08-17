Минюст Узбекистана и Газпромбанк договорились о дальнейшем сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Российский Газпромбанк и Центр Международных и сравнительно-правовых исследований помогут Министерству юстиции Узбекистана усовершенствовать законы в области иностранных инвестиций, международного проектного финансирования и государственно-частного партнерства.
В Министерстве юстиции Узбекистана прошла встреча заместителя министра Махмуда Истамова с представителями российских деловых кругов. На встрече с российским экспертами с узбекской стороны участвовали специалисты Министерства экономики и Министерства финансов республики в сфере государственно-частного партнерства, сообщает отдел по связям с общественностью ведомства.
На мероприятии были рассмотрены вопросы по организации экспертных консультаций Газпромбанка Минюсту республики в области иностранных инвестиций, международного проектного финансирования и предоставления экспертного мнения в отношении разрабатываемых законопроектов и предложений по изменению действующего законодательства.
В ходе встречи стороны детально обсудили комментарии, представленные российской стороной к проекту закона о государственно-частном партнерстве, и договорились о его дальнейшей совместной проработке.
В завершение стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и отметили, что встреча прошла в конструктивной и доброжелательной атмосфере.
Напомним, государственно-частное партнерство — это равноправное и взаимовыгодное сотрудничество государства и частного бизнеса. В рамках партнерства государство увеличивает объемы производства товаров и услуг, экономит бюджетные средства, реализует проекты, которые не смогло бы осилить без частных инвестиций.
Во многих странах, в том числе в СНГ, государственно-частное партнерство регулируется специальным законом. В Узбекистане проект закона в этой сфере пока разрабатывается, но механизмы партнерства уже применяются в жилищном и дорожном строительстве, а также при возведении и реконструкции объектов социальной сферы.