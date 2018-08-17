Минюст Узбекистана и Газпромбанк договорились о дальнейшем сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Российский Газпромбанк и Центр Международных и сравнительно-правовых исследований помогут Министерству юстиции Узбекистана усовершенствовать законы в области иностранных инвестиций, международного проектного финансирования и государственно-частного партнерства.

В Министерстве юстиции Узбекистана прошла встреча заместителя министра Махмуда Истамова с представителями российских деловых кругов. На встрече с российским экспертами с узбекской стороны участвовали специалисты Министерства экономики и Министерства финансов республики в сфере государственно-частного партнерства, сообщает отдел по связям с общественностью ведомства.

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Целью встречи было обсуждение сотрудничества Министерства юстиции Республики Узбекистан и АО "Газпромбанк", а также комментарии экспертов ведущего российского банка по проекту закона "О государственно-частном партнерстве".

На мероприятии были рассмотрены вопросы по организации экспертных консультаций Газпромбанка Минюсту республики в области иностранных инвестиций, международного проектного финансирования и предоставления экспертного мнения в отношении разрабатываемых законопроектов и предложений по изменению действующего законодательства.

В ходе встречи стороны детально обсудили комментарии, представленные российской стороной к проекту закона о государственно-частном партнерстве, и договорились о его дальнейшей совместной проработке.

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Также был рассмотрен вопрос установления сотрудничества Исследовательского института правовой политики при Министерстве юстиции Республики Узбекистан с Центром Международных и сравнительно-правовых исследований России путем подписания соглашения.

В завершение стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и отметили, что встреча прошла в конструктивной и доброжелательной атмосфере.

Напомним, государственно-частное партнерство — это равноправное и взаимовыгодное сотрудничество государства и частного бизнеса. В рамках партнерства государство увеличивает объемы производства товаров и услуг, экономит бюджетные средства, реализует проекты, которые не смогло бы осилить без частных инвестиций.

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Выгоды частного бизнеса — доход от объекта государственно-частного партнерства, который в ином случае пришлось бы арендовать или покупать. При этом важным моментом в условиях рыночной конкуренции является наличие гарантированного рынка сбыта благодаря госзаказу или потребителям поставляемых государством товаров и услуг.

Во многих странах, в том числе в СНГ, государственно-частное партнерство регулируется специальным законом. В Узбекистане проект закона в этой сфере пока разрабатывается, но механизмы партнерства уже применяются в жилищном и дорожном строительстве, а также при возведении и реконструкции объектов социальной сферы.