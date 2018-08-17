Узбекистан может расширить поставки в Индию цветных металлов

Также республика может увеличить поставки уранового концентрата и кабельно-проводниковой продукции.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В конференц-зале "Навои" состоялось заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Госкоминвестиций Узбекистана.

Во встрече участвовали председатель Государственного комитета по инвестициям Узбекистана Сухроб Холмурадов и министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.

Во время заседания отмечалось, что предприятия Узбекистана готовы расширить прямые поставки в Индию уранового концентрата, цветных и редкоземельных металлов, кабельно-проводниковой продукции, полиэтилена и полипропилена.

"Существуют все необходимые резервы для кратного увеличения товарооборота и доведения его объемов до миллиарда долларов", - уточняется в сообщении.

Говоря о точках соприкосновения для сотрудничества стран, Суреш Прабху высказал солидарность с заместителем премьер-министра Узбекистана в отношении развития двусторонних связей в области фармацевтики, ИКТ, текстильной промышленности, туризма, здравоохранения и инноваций.

Управление координации инвестиционных бизнес-форумов и PR Госкоминвестиций Республики Узбекистан Заседание узбекско - индийской межправительственной комиссии по торгово - экономическому и научно - техническому сотрудничеству

Сегодня индийские компании в Узбекистане осуществляют свою деятельность в оптово-розничной торговле, обрабатывающей промышленности, производстве нефтепродуктов и химической продукции, текстильной и кожевенной продукции, продуктов питания, в сфере услуг, сельском хозяйстве и строительстве.

Сто тридцать девять предприятий с участием индийского капитала работают на территории Узбекистана, в том числе 59 совместных предприятий с 80-процентным и со 100-процентным иностранным капиталом.

По итогам заседания узбекско-индийской межправительственной комиссии был подписан соответствующий протокол.