Узбекистан активировал борьбу с долларизацией экономики

Правление Центрального банка приняло решение о внесении изменений в порядок и нормативы обязательного резервирования.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Центральный банк сделал еще один шаг по снижению уровня долларизации экономики Узбекистана, сообщает пресс-служба ЦБ.

© Sputnik / Павел Лисицын В Узбекистане снизился объем золотовалютных резервов

Семнадцатого августа правление ЦБ приняло решение изменить порядок обязательного резервирования банков, которые вступают в силу с 1 октября.

Например, обязательные резервы будут формироваться только в национальной валюте независимо от валюты обязательств, привлеченных коммерческими банками.

Кроме того, унифицируются нормативы по депозитам юридических и физических лиц и снижаются нормы обязательного резервирования по депозитам юридических лиц в национальной валюте.

Также вводятся высокие нормы по депозитам в иностранной валюте.

Как считают в Центробанке, новые изменения повысят привлекательность ставок по депозитам в национальной валюте и снизят уровень долларизации экономики.