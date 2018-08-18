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Узбекистан активировал борьбу с долларизацией экономики

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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149362

Правление Центрального банка приняло решение о внесении изменений в порядок и нормативы обязательного резервирования.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Центральный банк сделал еще один шаг по снижению уровня долларизации экономики Узбекистана, сообщает пресс-служба ЦБ.

Золотые слитки
© Sputnik / Павел Лисицын
В Узбекистане снизился объем золотовалютных резервов

Семнадцатого августа правление ЦБ приняло решение изменить порядок обязательного резервирования банков, которые вступают в силу с 1 октября.

Например, обязательные резервы будут формироваться только в национальной валюте независимо от валюты обязательств, привлеченных коммерческими банками.

Кроме того, унифицируются нормативы по депозитам юридических и физических лиц и снижаются нормы обязательного резервирования по депозитам юридических лиц в национальной валюте.

Также вводятся высокие нормы по депозитам в иностранной валюте.

Как считают в Центробанке, новые изменения повысят привлекательность ставок по депозитам в национальной валюте и снизят уровень долларизации экономики.

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Теги:
Центральный банк, доллары, Узбекистан



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    Священное животное

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

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