Узбекистан активировал борьбу с долларизацией экономики

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Центральный банк сделал еще один шаг по снижению уровня долларизации экономики Узбекистана, сообщает пресс-служба ЦБ.
Семнадцатого августа правление ЦБ приняло решение изменить порядок обязательного резервирования банков, которые вступают в силу с 1 октября.
Например, обязательные резервы будут формироваться только в национальной валюте независимо от валюты обязательств, привлеченных коммерческими банками.
Кроме того, унифицируются нормативы по депозитам юридических и физических лиц и снижаются нормы обязательного резервирования по депозитам юридических лиц в национальной валюте.
Также вводятся высокие нормы по депозитам в иностранной валюте.
Как считают в Центробанке, новые изменения повысят привлекательность ставок по депозитам в национальной валюте и снизят уровень долларизации экономики.