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Корпорация частных зарубежных инвестиций возвращается в Узбекистан

© Sputnik / Тигран Меграбян
Экономика
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В настоящее время реализуются двусторонние «дорожные карты», принятые Узбекистаном и США, по выполнению достигнутых договоренностей на общую сумму около 5 млрд долларов.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) при правительстве США возобновляет свою деятельность в Узбекистане, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.

"17 августа 2018 года состоялась встреча первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистан Содика Сафоева с делегацией Корпорации частных зарубежных инвестиций  во главе с исполнительным вице-президентом Дэвидом Бохигиэном", - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что в результате исторического визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в США в мае текущего года было принято совместное заявление "Узбекистан и США: начало новой эры стратегического партнерства". В настоящее время реализуются двусторонние "дорожные карты" по выполнению достигнутых договоренностей на общую сумму около 5 млрд долларов.

Рукопожатие
Sputnik / Рамиль Ситдиков
Узбекистан приступил к переговорам о возобновлении контактов с OPIC

Гостям была предоставлена подробная информация о проводимых в стране реформах, в частности о работе по формированию благоприятного инвестиционного климата, укреплению и развитию законодательной базы привлечения иностранных инвестиций, законодательных основах государственных гарантий и мер защиты прав и интересов иностранных инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики Узбекистан.

В свою очередь, гости отметили, что цель деятельности Корпорации частных зарубежных инвестиций, возобновившей свою деятельность в Узбекистане, – содействовать американскому бизнесу во вложениях на рынке Узбекистана путем предоставления кредитов и гарантий.

Корпорация оказывает также поддержку в создании частных и управляемых инвестиционных фондов. Помимо капитала, OPIC помогает развивающимся странам получать доступ к управленческим навыкам и финансовой экспертизе, которые являются ключевыми факторами в расширении экономического развития и создании новых возможностей для предпринимателей развивающихся стран.




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