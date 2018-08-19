"Узбечку" отдадут в частные руки

Доля в гостинице "Узбекистан", находящаяся на балансе Госкомконкуренции, будет выставлена на публичные торги в течение двух месяцев. Стартовая цена не сообщается.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Государство продаст свою долю в гостинице "Узбекистан", сообщили узбекские СМИ со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета Министров.

Сейчас государству принадлежит 80,13% в совместном предприятии ООО "Otel O’zbekiston", которое управляет зданием гостиницы.

Доля, находящаяся на балансе Госкомконкуренции, будет выставлена на публичные торги в течение двух месяцев. Стартовая цена не сообщается.

Новые владельцы должны будут взять на себя обязательства по модернизации и, если необходимо, реконструкции гостиницы. Максимальный срок оплаты — 3 года.

"Узбекистан" - это легендарная гостиница, построенная в 1974 году. Она принимает гостей уже несколько десятилетий и по праву может считаться одним из символов города. Многоэтажное здание гостиницы, своей формой напоминающее книжку, в народе ласково именуется "Узбечка".

Отель располагается в самом сердце столицы, и из окон отеля можно любоваться видом на сквер Амира Тимура.

В 2010 году в гостинице был произведен капитальный ремонт, который не разрушил обаяния ушедшего, а соединил традиции прошлого с комфортом настоящего.