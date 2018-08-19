Турция и Узбекистан хотят довести товарооборот до пяти млрд долларов

Посол Турции в Ташкенте Ахмет Башар Шен отметил, что в Узбекистане создаются все более комфортные условия для турецкого бизнеса.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Посол Турции в Ташкенте Ахмет Башар Шен заявил в интервью агентству "Анадолу", что товарооборот между странами достигнет двух миллиардов долларов к концу года.

Он отметил, что государства на следующем этапе будут нацелены на товарооборот в пять миллиардов долларов.

"Между Турцией и Узбекистаном в прошлом существовали определенные разногласия, связанные с экономикой. Но сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приглашает турецких предпринимателей инвестировать в узбекскую экономику. Делается все возможное, чтобы создать для турецкого бизнеса все условия", - подчеркнул Шен.

Посол обратил внимание на то, что взаимные визиты глав двух стран за последние два года способствовали улучшению экономических отношений Анкары и Ташкента.