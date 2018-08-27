Компания "Узстройматериалы" запустила специальный Telegram-бот для поиска стройматериалов.
Предприятием по эксплуатации мостов Хорезмской области начата реконструкция обрушившегося моста "Коракош-Захкаш".
В конце августа кабинет министров разрешил зерноперерабатывающим предприятиям экспортировать муку, изготовленную из импортного сырья.
ЦБ Узбекистана вводит в обращение монеты из драгоценных металлов. Ими можно будет расплачиваться по номинальной стоимости.
Центральный банк Узбекистана с 28 августа установил новый обменный курс валют.
В Узбекистане налажено производство передвижных газонаполнительных аккумуляторных станций.
"Узбекистон темир йуллари" завершила проект по модернизации и электрификации железнодорожной линии Карши - Китаб.
Таким образом компания решила укрепить положение и улучшить финансово-экономическое состояние.
Речь идет о марках Spark, Laсetti CNG и Cobalt – всего 2259 автомобилей.
Стороны согласовали вопрос заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Узбекистан и Беларусь к приезду Александра Лукашенко в Ташкент запустят завод по производству дорожно-строительной техники.
В Узбекистане возобновили работу автосалоны. Некоторые модели автомобилей продаются по новым ценам. Стоимость наиболее доступных и популярных у населения моделей Nexia, Spark и Cobalt остается без изменения.
Кроме того, в Ташкентской области появится индустриальная зона предприятий Китая.
Договор планируется подписать сроком на пять лет с возможным продлением в случае выполнения бизнес-плана.
Не менее 10% дополнительных источников начнут в ближайшее время направлять на финансирование мероприятий, сформированных на основе мнения общественности.
Госкомтуризма ведет переговоры о запуске авиарейса Афины - Ташкент - Афины и открытии греческого визового центра.
Сейчас индийцы знакомятся с порядком формирования финансовой отчетности и практикой внедрения информационных технологий на узбекской бирже.
В Сурхандарьинской области Узбекистана открыли цементный завод, который обещает стать крупнейшим производителем в стране.
Таможенники Узбекистана и Казахстана перераспределяют скопившийся на границе транспорт. Через пункт "Яллама" - "Б.Конысбаева" будут пропускать грузы, которые следуют транзитом через Узбекистан.
Казахский банк уже занимается подачей документов в регуляторы двух стран.