15:00 20 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Рулоны с листовой заготовкой

Узбекистан договорился с Росэксимбанком о кредите на металлургический завод

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
Получить короткую ссылку
182 0 0

Российская организация подписала с Узбекским промышленно-строительным банком и узбекским банком "Асака" заемные соглашения на 141,56 миллиона евро.

ТАШКЕНТ, 20 авг, Sputnik. Два узбекистанских банка – Узбекский промышленный банк и "Асака" договорились с российским банком о кредите на строительство металлургического завода, сообщает РИА Новости.

Росэксимбанк, который входит в группу Российского экспортного центра, выделит 141,56 миллиона евро. Предприятие будет производить продукцию для автомобильной и машиностроительной отраслей республики.

Зрители сидят в кинотеатре
© Sputnik / Илья Питалев
В Узбекистане бизнесменам, открывающим кинотеатры, выдадут льготные кредиты

Общая стоимость проекта составляет около 278 миллионов долларов, потенциальная мощность завода – 500 тысяч тонн холоднокатаного листового проката и холоднокатаного листа с покрытием.

Генподрядчик строительства – российская ГК "МетПром". Пуск предприятия запланирован на декабрь 2019 года.

В 2017 году РЭЦ заявил о планах оказать поддержку Узбекистану на общую сумму до одного миллиарда долларов.

Теги:
Банки, завод, Кредит



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Презентация 500-драмовой купюры
    Стойкий драм

    В Центробанке Армении рассказали, будут ли девальвировать драм на фоне падения российского рубля.

  • Военные учения НАТО
    Только спокойствие!

    В Латвии начинаются крупнейшие учения Namejs 2018: военные рассказали, будут ли заезжать во дворы, и кто будет изображать "организаторов беспорядков".

  • В матче чемпионата Литвы пострадал Томас Клаудиус Тамашаускас
    Полевая медицина

    Оперативное вмешательство врачей во время матча спасло жизнь 18-летнему футболисту вильнюсского "Жальгириса".

  • Аквапарк
    Губит людей вода

    Жительница Кишинева получила травмы в аквапарке вблизи молдавской столицы – ее выбросило на крутом повороте водной горки.

  • Плавучая Сауна финского изобретателя Яанне Кяпулехто
    Сила пара

    Финский изобретатель отправится в Таллинн на плавучей сауне – он планирует преодолеть путь из Хельсинки за девять часов.

  • Записные книжки
    Великий и могучий

    В Южной Осетии проведут мастер-классы по новым формам и методам преподавания русского языка и литературы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Форум древних городов в Рязани
Тысячелетние собрались в Рязани: как прошел форум древних городов
Белка и Стрелка совершили космический полёт на корабле Спутник-5 19 августа 1960 года
Белка и Стрелка на орбите: первый полет собак-космонавтов
Визит Эмомали Рахмона в Узбекистан
Впервые за 17 лет: визит Рахмона в Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054