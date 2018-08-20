Узбекистан договорился с Росэксимбанком о кредите на металлургический завод

Российская организация подписала с Узбекским промышленно-строительным банком и узбекским банком "Асака" заемные соглашения на 141,56 миллиона евро.

ТАШКЕНТ, 20 авг, Sputnik. Два узбекистанских банка – Узбекский промышленный банк и "Асака" договорились с российским банком о кредите на строительство металлургического завода, сообщает РИА Новости.

Росэксимбанк, который входит в группу Российского экспортного центра, выделит 141,56 миллиона евро. Предприятие будет производить продукцию для автомобильной и машиностроительной отраслей республики.

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Общая стоимость проекта составляет около 278 миллионов долларов, потенциальная мощность завода – 500 тысяч тонн холоднокатаного листового проката и холоднокатаного листа с покрытием.

Генподрядчик строительства – российская ГК "МетПром". Пуск предприятия запланирован на декабрь 2019 года.

В 2017 году РЭЦ заявил о планах оказать поддержку Узбекистану на общую сумму до одного миллиарда долларов.