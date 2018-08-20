Доллар растет вторую неделю подряд – курсы валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Американская валюта демонстрирует уверенный рост вторую неделю подряд.

Так, официальный курс доллара подорожал по сравнению с предыдущей неделей на 13,59 сума, составив 7803,79 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

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Евро также заметно вырос: на этой неделе на 36,57 сума – до 8925,19 сума.

Рубль прибавил незначительно – 0,63 сума и стоит теперь 115,70 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.