Бизнесмены Узбекистана и Беларуси подписали контракты на 10 млн долларов

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Республику Беларусь посетила группа предпринимателей и бизнесменов из Самарканда во главе с заместителем хокима области Ботиржоном Нуруллаевым, сообщает пресс-служба республиканского таможенного комитета.
Участники узбекско-белорусского бизнес-форума провели ряд встреч и презентаций выпускаемой продукции.
В рамках визита представители деловых кругов ознакомились с деятельностью Могилевского металлургического завода.
Кроме того, узбекские бизнесмены посетили зоны интенсивного сельского хозяйства , производящие плодово-овощную продукцию, птицефабрики, рыбоводческие фермы, Бобруйский деревообрабатывающий комбинат, предприятия по выпуску тракторов и лифтов, а также свободно экономические зоны.
Отмечается, что по итогам встреч и переговоров были подписаны контракты на десятки миллионов долларов, заключены договоры о создании совместных предприятий.