20:44 20 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск

Бизнесмены Узбекистана и Беларуси подписали контракты на 10 млн долларов

© Sputnik / Тигран Меграбян
Экономика
Получить короткую ссылку
4910

По итогам встреч и переговоров Самаркандских бизнесменов и предпринимателей из Могилева шесть производственных предприятий подписали контракты на экспорт сельхозпродукции на сумму более десяти миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Республику Беларусь посетила группа предпринимателей и бизнесменов из Самарканда во главе с заместителем хокима области Ботиржоном Нуруллаевым, сообщает пресс-служба республиканского таможенного комитета.

Участники узбекско-белорусского бизнес-форума провели ряд встреч и презентаций выпускаемой продукции.

В рамках визита представители деловых кругов ознакомились с деятельностью Могилевского металлургического завода.

Карьерный самосвал БелАЗ 75583 грузоподъемностью 90 тонн
© Sputnik / Виктор Толочко
В Ташкенте появится сервисный центр "БелАЗа"
Также проведены переговоры с представителями дипломатических ведомств Узбекистана с заместителем председателя Могилевской области Виктором Некрашевичем о всестороннем развитии отношений и укреплении связей между двумя регионами.

Кроме того, узбекские бизнесмены посетили зоны интенсивного сельского хозяйства , производящие плодово-овощную продукцию, птицефабрики, рыбоводческие фермы, Бобруйский деревообрабатывающий комбинат, предприятия по выпуску тракторов и лифтов, а также свободно экономические зоны.

Отмечается, что по итогам встреч и переговоров были подписаны контракты на десятки миллионов долларов, заключены договоры о создании совместных предприятий.

Теги:
Беларусь, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Форум древних городов в Рязани
Тысячелетние собрались в Рязани: как прошел форум древних городов
В Турции обстреляли посольство США
Мишенью для стрельбы в Анкаре стало посольство США
Визит Эмомали Рахмона в Узбекистан
Впервые за 17 лет: визит Рахмона в Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054