Бизнесмены Узбекистана и Беларуси подписали контракты на 10 млн долларов

По итогам встреч и переговоров Самаркандских бизнесменов и предпринимателей из Могилева шесть производственных предприятий подписали контракты на экспорт сельхозпродукции на сумму более десяти миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Республику Беларусь посетила группа предпринимателей и бизнесменов из Самарканда во главе с заместителем хокима области Ботиржоном Нуруллаевым, сообщает пресс-служба республиканского таможенного комитета.

Участники узбекско-белорусского бизнес-форума провели ряд встреч и презентаций выпускаемой продукции.

В рамках визита представители деловых кругов ознакомились с деятельностью Могилевского металлургического завода.

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Также проведены переговоры с представителями дипломатических ведомств Узбекистана с заместителем председателя Могилевской области Виктором Некрашевичем о всестороннем развитии отношений и укреплении связей между двумя регионами.

Кроме того, узбекские бизнесмены посетили зоны интенсивного сельского хозяйства , производящие плодово-овощную продукцию, птицефабрики, рыбоводческие фермы, Бобруйский деревообрабатывающий комбинат, предприятия по выпуску тракторов и лифтов, а также свободно экономические зоны.

Отмечается, что по итогам встреч и переговоров были подписаны контракты на десятки миллионов долларов, заключены договоры о создании совместных предприятий.