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Рабочий демонстрирует продукцию завода

Цементный завод за 213 миллионов долларов построен в Сурхандарье

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Предприятие будет выпускать около полутора миллионов тонн портландцемента в год.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Турецкая Dal Teknik Makina завершила строительство цементного завода в Сурхандарьинской области стоимостью 213 миллионов долларов, сообщает РИА Новости

"Накануне в структуре АГМК введен в строй еще одни цементный завод с участием Dal Teknik Makina", - уточнил представитель акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", являющегося заказчиком проекта.

Контракт с турецкой компанией был подписан осенью 2015 года.

Цементный завод
© Sputnik / Евгений Козырев
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По данным инвестпрограммы, мощность нового завода составляет 1,5 миллиона тонн портландцемента в год. Финансирование проекта общей стоимостью 213 миллионов долларов осуществлялось за счет собственных средств АГМК, кредитов Фонда реконструкции и развития Узбекистана и узбекских банков.

Отмечается, что в марте 2014 года Dal Teknik Makina завершила для АГМК строительство цементного завода в Джизакской области стоимостью 114,2 миллиона долларов. Мощность предприятия  ─ 760 тысяч тонн портландцемента и 350 тысяч тонн белого цемента в год.

В Узбекистане в настоящее время действуют четырнадцать цементных заводов общей  мощностью более девяти миллионов тонн. По данным официальной статистики, производство цемента в Узбекистане в 2017 году увеличилось на 3,3% по сравнению с 2016 годом ─ до 8,49 миллиона тонн.

Завод по производству кирпича
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Как сообщалось ранее, в течение 2018 года комбинат собирается реализовать семь крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 2,7 миллиарда долларов. Продолжится освоение медного месторождения "Ёшлик-I" в Ташкентской области стоимостью 1,69 миллиарда долларов (объем освоения инвестиций в 2018 году — 86,7 миллиона долларов).

Напомним, соглашение о сотрудничестве по строительству медно-обогатительного комплекса на условиях "под ключ" на сумму 500 миллионов долларов на базе месторождения Ешлик-I АГМК и ЗАО НПО "РИВС" из Санкт-Петербурга подписали в апреле 2017 года.

Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.

Теги:
Строительство, цементный завод, Турция, Узбекистан



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