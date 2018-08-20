Цементный завод за 213 миллионов долларов построен в Сурхандарье

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Турецкая Dal Teknik Makina завершила строительство цементного завода в Сурхандарьинской области стоимостью 213 миллионов долларов, сообщает РИА Новости
"Накануне в структуре АГМК введен в строй еще одни цементный завод с участием Dal Teknik Makina", - уточнил представитель акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", являющегося заказчиком проекта.
Контракт с турецкой компанией был подписан осенью 2015 года.
Отмечается, что в марте 2014 года Dal Teknik Makina завершила для АГМК строительство цементного завода в Джизакской области стоимостью 114,2 миллиона долларов. Мощность предприятия ─ 760 тысяч тонн портландцемента и 350 тысяч тонн белого цемента в год.
В Узбекистане в настоящее время действуют четырнадцать цементных заводов общей мощностью более девяти миллионов тонн. По данным официальной статистики, производство цемента в Узбекистане в 2017 году увеличилось на 3,3% по сравнению с 2016 годом ─ до 8,49 миллиона тонн.
Напомним, соглашение о сотрудничестве по строительству медно-обогатительного комплекса на условиях "под ключ" на сумму 500 миллионов долларов на базе месторождения Ешлик-I АГМК и ЗАО НПО "РИВС" из Санкт-Петербурга подписали в апреле 2017 года.
Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.