Крупнейший в мире сервис аренды авто начал работать в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Крупнейшая в Европе компания по аренде авто Sixt вышла на рынок Узбекистана, передает Podrobno.uz.

Как отмечает Ассоциация частных туристических организаций, Sixt предоставляет в аренду автомобили в более чем 110 странах мира. Преимуществом компании является возможность сдавать в аренду машину с водителем или без, по доступным ценам, на поездки по всей стране.

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Также компания предоставляет услуги международного бронирования автомобилей, операционного лизинга, продажи автомобилей с пробегом для частных и корпоративных клиентов. Ежегодно обновляемый парк автомобилей состоит из марок Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen и других.

Как сообщалось ранее, в конце июля в Узбекистане разрешили брать в аренду автомобиль без нотариального оформления документов сроком на 30 дней. Это предусмотрено изменениями и дополнениями, внесенными в статью 565 Гражданского кодекса Узбекистана.

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Теперь юридические лица, оказывающие услуги по предоставлению в аренду легковых автомобилей и мототранспортных средств, могут заключать с физическими лицами договоры аренды в простой письменной форме на срок до тридцати дней. Для оформления аренды помимо паспорта потребуется только водительское удостоверение международного образца. В результате граждане Узбекистана и иностранные туристы могут брать в прокат автомобиль на срок до 30 дней без нотариального оформления и регистрации в органах внутренних дел.

Первые сервисы по каршерингу планируется запустить в четырех туристических центрах страны — Бухаре, Ташкенте, Самарканде и Хорезме. В республике этот вид услуг получил название Rent-car.