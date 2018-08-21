Сплошные убытки: "Натали Турс" задолжала 30 тысячам клиентов

Основное юрлицо туроператора – "Панорама Тур" прекратило чартерные программы для туристов по ряду популярных направлений 30 июня.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Туроператор "Натали Турс" не исполнил обязательства перед 30,2 тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Основное юрлицо – "Панорама Турс" прекратило чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион с 30 июня, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров по 30 сентября включительно.

© Sputnik / Валерий Мельников "Натали Турс" опровергла информацию о приостановке деятельности

На сегодня совокупный объем выплаченных компенсаций составляет около 3,5 миллиона рублей – это чуть более 0,2% от всех обязательств, которые примерно равны 1,5 миллиарда рублей.

В середине августа на сайте компании появилась информация о приостановке деятельности, но руководство это не подтвердило.

По словам президента Владимира Воробьева, с 1 октября организация возобновит работу с клиентами.

Ранее компания не смогла рассчитаться с поставщиками. Ситуация связана с рядом факторов, среди которых ошибки в оценке денежных потоков и сокращение спроса на туры.