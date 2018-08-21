В республике построят узбекско-украинский фармацевтический завод

Об этом договорились председатель правления предприятия "Фармак" Филя Жебровская и посол Узбекистана на Украине Алишер Абдуалиев.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Узбекистане построят совместное с Украиной фармацевтическое предприятие, сообщает Podrobno.uz.

Об этом в ходе встречи договорились председатель правления украинского завода "Фармак" Филя Жебровская и посол Узбекистана Алишер Абдуалиев.

© Sputnik / Стрингер Украина закупит у Узбекистана жидкий хлор

Современное производство по выпуску лекарств с высокой добавленной стоимостью может появиться в Ташкентской области, прямые инвестиции составят около 10 миллионов долларов.

По словам Абдуалиева, новая организация сможет решить ряд задач - снизить зависимость узбекистанских потребителей от импортного производства, создать базу для дальнейшего расширения и расширения ассортимента в целом.

"Фармак" – одна из крупнейших украинских фармацевтических компаний, была основана в 1925 году. Доля на рынке лекарств Украины – 19%.